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USR cere ANI să publice situația aleșilor locali aflați în incompatibilitate: „Trebuie să facă publică imediat situația”

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USR
USR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Dispută privind sancțiunea aplicată USR acuză PSD că încearcă să își protejeze aleșii

USR solicită Agenției Naționale de Integritate (ANI) să publice de urgență situația consilierilor locali și județeni care, după intrarea în vigoare a noilor prevederi privind incompatibilitățile, ocupă simultan o funcție aleasă și au un raport de muncă cu o instituție publică. Formațiunea cere și publicarea apartenenței politice a acestora.

Legea a intrat în vigoare pe 9 august și interzice consilierilor locali și județeni să fie, în același timp, angajați în primării, consilii județene, ministere, agenții, servicii publice sau alte instituții ale administrației publice, spune comunicatul de presă al partidului.

USR susține că, în urma noilor prevederi, mii de aleși locali s-ar putea afla în situație de incompatibilitate și ar putea fi supuși unor sancțiuni administrative sau disciplinare.

„ANI avea inclusiv rolul de a avertiza din timp asupra implicațiilor pe care le au aceste prevederi. Din păcate, nu este prima dată când Agenția rămâne în tăcere prea mult timp într-o situație în care ar fi trebuit să ofere claritate și să asigure aplicarea unitară a regulilor de integritate. Acum, când legea este deja în vigoare și produce efecte, cerem ANI să facă publică imediat situația aleșilor locali aflați în incompatibilitate”, declară purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler.

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Dispută privind sancțiunea aplicată

Aplicarea noilor prevederi a generat și o controversă privind sancțiunea care ar trebui aplicată în cazul unei incompatibilități. USR susține că, deși regimul incompatibilităților poate conduce la pierderea mandatului alesului local, interpretarea exprimată de ANI este că, în această situație, consecințele ar trebui să vizeze raportul de muncă al persoanei, printr-o sancțiune disciplinară, și nu mandatul obținut prin vot.

„Dacă textul legii introduce noi standarde de integritate pentru aleșii locali, atunci este evident că aceste standarde trebuie aplicate funcției alese. Nu poți sancționa un raport de muncă pentru o situație care nu ține de activitatea profesională a angajatului. Interpretarea contrară arată cât de aberant ajung să reacționeze instituțiile publice atunci când sunt atinse interesele PSD”, afirmă Cristian Seidler.

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USR acuză PSD că încearcă să își protejeze aleșii

USR susține că reacțiile apărute în interiorul PSD după intrarea în vigoare a legii indică numărul mare de persoane care cumulează un mandat de ales local cu un loc de muncă în sistemul public.

Formațiunea critică și modificările aduse Codului Administrativ prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici, susținând că ar fi fost necesară o dezbatere privind principiile și aplicarea noilor reguli.

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„Panica din PSD pe acest subiect spune totul despre prioritatea lor: să păstreze cât mai mulți oameni dublu înșurubați – și ca aleși locali, și ca angajați la stat. În loc să avem o discuție serioasă despre o lege prost gândită și despre aplicarea ei coerentă, vedem din nou instituții care caută interpretări convenabile atunci când sunt puse în pericol funcțiile și accesul la bani publici ale clientelei de partid”, conchide Cristian Seidler.

Editor : Ana Petrescu

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