USR cere Curţii de Conturi şi Consiliului Concurenţei să verifice cum a dat bani Primăria Capitalei companiilor municipale

Consilierii generali USR au sesizat miercuri Curtea de Conturi şi Consiliul Concurenţei, solicitând să facă verificări cu privire la modul în care Primăria Capitalei a împrumutat cu bani de la buget companiile municipale înfiinţate anul trecut, modul în care a fost majorat capitalul social la fiecare companie şi felul în care au fost cheltuiţi banii de către aceste companii municipale, transmite News.ro.

„Şedinţa de astăzi ne confirmă ceea ce ştiam deja din 2016, că acele companii municipale înfiinţate de Primăria Capitalei sunt o risipire a banului public. Pe 28 septembrie este scadenţa împrumuturilor pe care PMB le-a acordat acestor companii. Vedem că în mai bine de un an de zile au fost cheltuiţi peste jumătate de miliard de euro din bugetul local, aşa că am considerat că este cazul ca două instituţii care se ocupă de cheltuirea transparentă a banului public să fie sesizate. Aşa că în această dimineaţă am sesizat Curtea de Conturi şi Consiliul Concurenţei, cerându-le să verifice modul în care banii din bugetul local au mers către aceste companii prin împrumuturi şi măriri de capital social şi modul în care aceste cheltuieli au fost făcute”, a declarat miercuri consilierul USR Roxana Wring, înaintea şedinţei CGMB, citată de News.ro.

Ea a explicat că deşi companiile municipale au cheltuit peste jumătate de miliard de euro, nu au făcut nimic concret pentru ca serviciile publice pentru bucureşteni să se îmbunătăţească.

„Nici domnul Oprescu nu a excelat, dar nu credeam că poate fi mai rău”, a adăugat Roxana Wring.

În 28 septembrie anul trecut, CGMB a aprobat în şedinţă acordarea de împrumuturi pentru companiile municipale în valoare totală de aproximativ 130 de milioane de lei. Atunci, grupurile USR şi PNL au votat împotriva proiectelor.