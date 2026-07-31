USR a sesizat Parchetul General cu o plângere penală pentru fals intelectual, susținând că un amendament la legea ANI a apărut în raportul Comisiei juridice fără să fi fost votat sau discutat de membrii comisiei. Partidul solicită o anchetă pentru identificarea persoanei responsabile de introducerea textului în documentul oficial.

Diana Stoica, liderul deputaţilor USR, a depus vineri un denunţ penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru fals intelectual, cu privire la un amendament apărut în raportul oficial al Comisiei juridice fără să fi fost depus, dezbătut sau votat de vreun parlamentar, la proiectul legii ANI.

Potrivit USR, amendamentul figurează la poziţia 193, pagina 79, din raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi asupra propunerii legislative privind integritatea (Pl-x nr. 521/2026) - legea care condiţionează un jalon PNRR cu termen 31 august. În raport, textul apare la secţiunea „amendamente admise”, cu menţiunea „Autor: Comisia juridică”.

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„Un articol a fost introdus pe sub mână, într-un document oficial al Camerei Deputaţilor, semnat în numele unei comisii care nu l-a văzut niciodată şi în mod cert nu l-a votat. Am depus plângere penală ca să aflăm cine l-a pus acolo. Nu cred în articole care se scriu singure", a declart lidera deputaţilor USR, Diana Stoica.

Potrivit USR, amendamentul nu a figurat în niciunul dintre documentele de lucru puse la dispoziţia membrilor Comisiei în şedinţele din 27 şi 28 iulie, nu a fost dezbătut, nu a fost supus votului, nu a fost adoptat de Comisie, nu are şi nu putea avea drept autor Comisia juridică, întrucât un amendament se atribuie Comisiei doar în urma unui vot al membrilor ei, în şedinţă legal constituită.

Lidera deputaţilor USR explică de ce amendamentul nu poate fi considerat o eroare materială: „O eroare materială e când scrii 2025 în loc de 2026. Sau când încurci două poziţii în tabel. Aici a apărut un alineat întreg, scris juridic corect, cu termen de execuţie de 30 de zile în el. Nu se greşeşte aşa. Şi mai e ceva. Dacă amendamentul ar fi fost depus de cineva, discutat în comisie şi respins, iar în raport ar fi apărut din greşeală ca admis - aia era eroare, o recunoşteam ca atare şi mergeam mai departe. Dar textul ăsta nu există nicăieri înainte de raport. Nu e depus de nimeni, nu e semnat de nimeni, nu e motivat de nimeni. A apărut direct la pagina 79, gata făcut, cu numele comisiei pe el, pus în faţa parlamentarilor pentru a fi votat”, menţionat Stoica.

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Denunţul solicită începerea urmăririi penale in rem şi administrarea de urgenţă a probelor susceptibile de alterare sau pierdere: exemplarul oficial al raportului şi versiunile lui anterioare, registrul amendamentelor, documentele transmise membrilor Comisiei, procesele-verbale, stenogramele, înregistrările audio-video, listele de prezenţă şi evidenţele votului din şedinţele din 27, 28 şi 29 iulie.

USR, alături de PNL, a depus legea ANI fără amendamentul neconstituţional, din nou, în Parlament. „Într-o democraţie, adversarii politici nu se scot din mandat prin schimbarea legii. Am redepus legea ANI, alături de partenerii din PNL, fără amendamentul neconstituţional, dat cu dedicaţie pentru eliminarea lui Dominic Fritz”, a conchis Diana Stoica.

USR a acuzat joi PSD că a introdus amendamente „cu dedicaţie”, care-l vizau direct pe preşedintele formaţiunii, Dominic Fritz în legea ANI, jalon în PNRR, care se afla la vot final în Senat.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii a fost respinsă, în plen. Proiectul a fost votat de parlamentari PSD, UDMR, de un singur senator AUR, de 7 senatori PACE – Întâi România şi de 3 neafiliaţi. 25 de senatori AUR s-au abţinut, în timp ce senatorii PNL şi USR şi liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu nu au votat deşi au fost prezenţi la şedinţă.

Editor : M.I.