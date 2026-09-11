USR dezminte informațiile privind demisia Guvernului: „Baronii PSD s-au bucurat puțin. Ghinion!”

USR neagă informațiile privind o posibilă demisie a Guvernului și transmite că miniștrii și secretarii de stat ai partidului își continuă activitatea. Formațiunea a publicat pe Facebook o fotografie cu toți miniștrii lor din Executiv și îi acuză pe social-democrați că încearcă să blocheze reformele și să își apere privilegiile și sinecurile.

„Baronii PSD s-au bucurat puțin astăzi: «Guvernul își dă demisia», anunțau surse. Ghinion! Miniștrii USR și secretarii de stat sunt și astăzi la muncă”, a transmis USR, vineri pe Facebook atașând și o poză cu membrii USR din Executiv.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Atac la PSD

Reprezentanții USR acuză PSD că încearcă să blocheze reformele promovate de actuala guvernare și susțin că partidul atacă în instanță deciziile prin care sunt eliminate privilegii și sinecuri.

„Și, în timp ce PSD ne târăște reformele prin instanțe și încearcă să blocheze în justiție fiecare decizie care le taie din privilegii și sinecuri, noi mergem înainte”, afirmă USR.

Formațiunea susține că actuala situație este una dificilă, dar că activitatea Guvernului nu poate fi oprită până la găsirea unei soluții politice pe termen lung.

„Chiar și într-o situație extrem de grea, în care am fost aduși după ce PSD-iștii au părăsit guvernarea fără să aibă nimic de pus în loc”, se arată în mesaj.

„Nu abandonăm România într-un moment greu”

USR afirmă că nu își asumă responsabilitatea pentru criza actuală și susține că este nevoie de continuarea activității guvernamentale.

„Nu noi am cauzat această criză și este necesară o soluție pe termen lung, dar nu se poate opri țara în loc până atunci. Este nevoie și de oameni care să muncească, nu doar de unii care să clevetească”, transmite partidul.

Mesajul USR se încheie cu o reafirmare a angajamentului reprezentanților formațiunii aflați în Guvern: „Nu abandonăm România într-un moment greu”.

Editor : Ana Petrescu