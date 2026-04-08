USR a cerut conducerii Camerei Deputaților sancționarea deputatului AUR Dan Tanasă, după ce acesta a transmis de la tribună că încă nu s-a hotărât „dacă USR este boală venerică sau boală mintală”. Formațiunea condusă de Dominic Fritz susține că afirmațiile acestuia „afectează demnitatea persoanelor vizate”.

USR susține că deputatul AUR a avut un discurs „ofensator și degradant” în ședința Camerei Deputaților de miercuri.

„Compararea unui partid politic cu boli de care unii români suferă este o lovitură pe care Partidul AUR o dă, din nou, celor mai vulnerabili dintre români. Dezbaterile în Parlament trebuie să fie concentrate pe schimburi de idei și politici publice, nu pe circ interminabil și fantezii despre banane. Parlamentul trebuie să reprezinte cu demnitate toată România, de la mic la mare și de la bolnav la sănătos, iar domnul Tanasă arată, din nou, că singurele lucruri pe care le reprezintă sunt ura și dezbinarea românilor”, a declarat Vlad Șendroiu, vicelider al deputaților USR.

Formațiunea precizează, într-un comunicat de presă, că afirmațiile lui Dan Tanasă „aduc atingere demnității pacienților care suferă de o boală de natură psihică sau de altă natură”:

„Pentru încălcarea normelor de conduită parlamentară, USR cere conducerii Camerei Deputaților sancționarea deputatului AUR Dan Tanasă”.

Ce a spus Tanasă de la tribuna Parlamentului

Scandalul a plecat de la dezbaterea unei hotărâri care viza domeniul cultural, mai exact „adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European și Comitetul Regiunilor - Busola pentru cultura Europei COM(2025)”.

„Să nu ne uităm în gura unei foste vedete de emisiuni de chiloțăreală și să nu ne uităm în gura unui domn despre care toată presa a scris că e un mincinos și că ar fi terminat o facultate pe care, de fapt, nu a terminat-o niciodată. (...)

Voi, care aplaudați cu banane în mână închiderea unor televiziuni și unor radiouri? Care aplaudați cu banane în gură și cu banane în mână, aplaudați pumnul în gura Opoziției, voi vorbiți de libertatea de exprimare?(...)

Încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mintală. Asta este dezbaterea de substanță”, a spus deputatul AUR.

Președinta de ședință, Natalia Intotero, i-a cerut acestuia să fie atent la limbaj. „Vă rog să vă controlați”, i-a transmis Intotero.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.