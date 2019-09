USR face precizări despre sistemul ZEUS. ”Votul intern în USR s-a desfășurat corect”

Votul intern în USR s-a desfășurat corect și este reprezentativ pentru voința membrilor partidului, a declarat, luni, Cătălin Drulă, șeful de campanie al lui Dan Barna, ca reacție la acuzațiile formulate de Cosette Chichirău la adresa sa, în care sugera că acesta ar fi intrevenit în procesul de votare pentru funcția de președinte al USR.

„Toată ziua de duminică, 1 sept, prima zi de vot, Cătălin Drulă a avut parola de la sistemul de vot. Putea să genereze linkuri de vot, să genereze noi adrese de email, să suprascrie voturi, să facă ce voia el. Cătălin Drulă – om de bază în Echipa Barna – a avut mijloacele să facă o fraudă naţională. Am aflat asta duminică seara la ora 20, de la Mircea Şerdin, când l-am întrebat cine are acces la cine a votat şi cine nu. A zis că doar el, nimeni din Comisia Electorală, şi că «ah da, şi Drulă mai are parola, dar hai că o schimb acum»”, scrie deputatul USR de Iaşi, Cosette Chichirău, într-o postare pe grupul USR de Facebook „Poiana lui Iocan”, obţinută de MEDIAFAX.

Contracandidata lui Dan Barna la şefia USR mai spune că toate lucrurile spuse despre modificările de la Iaşi sunt doar poveşti, „praf în ochi” pentru a acoperi scandalul faptului că sistemul de vot electronic nu era unul securizat. „Cu două zile înainte, pe 30 august seara, registrul electoral fusese extras din Hubspot, unde noi cei din ţară avem acces. Aceste date au fost transferate în Zeus, sistemul de vot, iar de aici înainte numai Mircea Şerdin şi Cătălin Drulă au avut acces. Orice modificare la orice – nume, prenume, adresă de email – nu putea ajunge în Zeus decât dacă voia SG şi/sau Comisia Electorală. sau Drulă. Toate poveştile despre modificări de la Iaşi de pe 1-2 septembrie sunt doar atât: poveşti. Praf în ochi ca să acoperim scandalul că sistemul de vot nu era securizat”, mai scrie Cosette Chichirău.

”Suntem singurul partid în momentul de față care își desemnează candidații și reprezentanții prin vot universal. Ca în orice alegeri, e normal să existe și emoție la momentul rezultatelor și reacții de moment, dar aceste reacții nu trebuie să nesocotească munca și votul miilor de membri USR. Dan Barna a câștigat decisiv acest scrutin având mai mult decât dublul voturilor contracandidatei principale. Mergem înainte în acest moment ca un partid unit cu leadership competent și puternic.”, a declarat Cătălin Drulă.

“Sistemul de vot Zeus folosit de USR pentru votul electronic intern este dezvoltat și găzduit de rețeaua academică națională din Grecia (GRNET). Integritatea voturilor și a sistemului este asigurată criptografic. Securitatea sistemului nu se bazează pe accesul la interfața de administrare, ci pe garanțiile criptografice ale sistemului de votare.

La primul scrutin electronic din USR de anul trecut, pentru stabilirea candidaților la europarlamentare, eu am fost desemnat de Biroul Național USR pentru discuțiile cu platforma Zeus și am coordonat organizarea acelor alegeri. Accesul la interfața sistemului datează din acea perioadă și, pentru a nu exista vreun fel de dubii, acesta a fost oricum revocat. Anul acesta nu am mai avut niciun fel de implicare în organizarea scrutinurilor interne, inclusiv în cel pentru alegerea președintelui USR.

Supravegherea și gestionarea scrutinului intern din USR a fost făcută de o Comisie independentă formată din 7 membri USR (un “BEC” intern). Acest BEC al USR a raportat oficial probleme la filiala Iași pe care o conduce dna. Chichirău cu peste 500 de emailuri (aproximativ jumătate din membrii filialei) create în timpul scrutinului. Avem mecanisme instituționale solide în USR și se va face un audit al acestei situații în perioada următoare. Pun afirmațiile făcute de dna. Chichirău pe seama existenței acestui raport, altfel nu știu să existe din partea sa vreo contestație oficială asupra alegerilor recent încheiate”, a precizat liderul USR.

