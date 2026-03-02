Senatorul USR Ștefan Pălărie anunță că formațiunea sa îl va chema pe Florin Barbu, ministrul Agriculturii, la Ora Guvernului, pentru a explica propunerea de a limita produsele marcă proprie ale marilor magazine la raft, făcută în fața oficialilor europeni. Acesta îl acuză pe ministrul PSD că a copiat un proiect depus de parlamentarii AUR.

„USR cheamă în plenul Senatului, la Ora Guvernului, pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru a da lămuriri legate de declarațiile sale publice.

Vrem să înțelegem dacă, atunci când a decis să plagieze un proiect de lege al celor de la AUR, ce stranie coincidență, de parcă ar fi într-o formă de coaliție sau colaborare, și să propună o năstrușnicie fără seamă: limitarea produselor marcă proprie din supermarketuri... Întrebarea este dacă domnia sa a avut un punct de vedere oficial al Guvernului sau al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Altfel, domnia sa intră în niște afirmații pe persoană fizică, dar când reprezintă România la nivel internațional. Să ne explice ce a dorit să facă și care sunt planurile ministerului pe viitor”, a anunțat senatorul Ștefan Pălărie, luni, la Parlament.

În privința miniștrilor USR chemați de PSD la raport în fața aleșilor, acesta susține că „pare o stranie luare în vizor a tuturor miniștrilor USR, dar mai ales din partea celor care au anunțat cele mai multe reforme”.

Ce le-a propus ministrul Barbu oficialilor europeni

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, se află în mijlocul unei controverse după ce a propus Comisiei Europene ca mărcile proprii ale marilor magazine să nu reprezinte mai mult de 20% din totalul produselor la raft, pentru a nu descuraja produsele locale, o măsură care apare într-un proiect de lege depus de parlamentarii AUR în octombrie 2025.

Contactat de Digi24.ro, ministrul a transmis că nu a copiat niciun proiect și că măsura este una benefică.



„Nu am promovat niciun proiect AUR. Practic, vedem în magazinul de retail că litrul de lapte marcă proprie este 5 lei, iar brandul românesc este 10 lei. Asta înseamnă că adaosul comercial pentru brandul românesc este foarte mare. Dacă se citeau cu atenție declarațiile mele și solicitările mele de modificare a Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale, se observa că am cerut ca, pe fiecare categorie de produs, adaosul comercial să fie același. Atâta timp cât se vinde un produs marcă proprie cu 5 lei, iar producătorul are preț de 10 lei, eu nu cred că este un lucru bun și sănătos. (...)

Este o măsură benefică pentru producătorii români. În magazinele de retail trebuie să rămână brandul românesc, nu marca proprie”, a spus ministrul.

