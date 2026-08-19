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USR intră în ședință, după decizia CCR: Partidul urmează să reconfirme susținerea lui Dominic Fritz

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Dominic Fritz. Foto: USR
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Conducerea USR intră în ședință ca să reconfirme sprijinul pentru Dominic Fritz, liderul partidului și primarul Timișoarei, după decizia CCR care l-ar lăsa fără mandat. Ședința este programată pentru ora 18:00.

Comitetul Politic al USR intră în ședință, de la ora 18:00, pentru a-i reconfirma sprijinul președintelui de partid, Dominic Fritz, după decizia Curții Constituționale privind Legea Integrității.

„Convocarea Comitetului Politic are loc în contextul deciziei recente a Curții Constituționale și al atacurilor politice lansate de PSD la adresa lui Dominic Fritz și a USR.

Prin convocarea Comitetului Politic, conducerea USR transmite un mesaj de unitate și solidaritate în jurul președintelui partidului, Dominic Fritz. Conducerea USR este decisă de membrii partidului, prin mecanismele democratice interne, nu de PSD, de jocuri de culise sau de presiuni din afara partidului”, a transmis formațiunea, printr-un comunicat. 

Reprezentanții USR susțin că decizia CCR „creează un precedent extrem de grav pentru statul de drept, prin validarea unei legi care deschide calea aplicării unei sancțiuni noi pentru fapte petrecute înainte de existența respectivei sancțiuni”.

Editor : A.G.

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