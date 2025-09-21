Live TV

USR nominalizează un antreprenor pentru funcția de prefect al Capitalei. Câte prefecturi a primit partidul de la PSD

Data publicării:
Președintele USR Dominic Fritz
Președintele USR Dominic Fritz

USR a făcut nominalizarea pentru funcția de prefect al Capitalei în persoana antreprenorului Andrei Nistor, potrivit unui comunicat de presă al partidului. Acesta este membru USR din anul 2016 și a condus filiala județeană Ilfov în ultimii șase ani. Nominalizarea vine după ce posturile de prefect s-au negociat în cadrul Coaliției de Guvernare.

„Nominalizarea sa pentru funcţia de prefect al Capitalei reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României. Mai bine de jumătate dintre locuitorii Ilfovului au buletin de Bucureşti, muncesc în Capitală şi îşi duc viaţa în cadrul acestei zone metropolitane unitare. Este momentul pentru un prefect care înţelege exact legătura administrativă Bucureşti–Ilfov, iar experienţa lui Andrei Nistor îl recomandă pentru acest rol”, arată USR, în comunicatul de presă.

Potrivit USR, Andrei Nistor este „obișnuit să construiască proiecte de la zero și să le dezvolte cu perseverență și creativitate”.

„Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii şi un sprijin real pentru cetăţeni, dar şi un lider care să înţeleagă specificul regiunii Bucureşti–Ilfov. Am construit proiecte de la zero în mediul privat şi am demonstrat în administraţia locală că pot aduce transparenţă şi soluţii moderne. Vreau să pun această experienţă în slujba bucureştenilor şi să contribui la o administraţie mai eficientă, mai corectă şi mai aproape de oameni”, a afirmat Andrei Nistor.

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord în ceea ce privește împărțirea funcțiilor de prefect, asta după ce PSD trebuia să renunțe la multe posturi având în vedere reîmpărțirea funcțiilor odată cu intrarea la guvernare a USR. Astfel, partidul condus de Dominic Fritz a primit funcția de prefect al Capitalei.

USR trebuia să primească 9 posturi, conform algoritmului din Coaliție, însă în urma unui acord cu Sorin Grindeanu, USR va primi mai puține prefecturi, dar mai multe posturi de secretar de stat. Astfel, USR va avea 13 secretari de stat în mai multe minisere, precum Justiție, Finanțe, Fonduri Europene, Sănătate și Muncă și trei funcții de prefect în Bacău, Timiș și București.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
3
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
4
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
MiG-31k
5
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Digi Sport
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
carduri sociale
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii...
alegeri moldova
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova: Rețea...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Miruță: Nu se va bloca reforma administrației. A elibera locurile...
toloka
Ucraina a prezentat oficial proiectul TOLOKA: Drona subacvatică...
Ultimele știri
Jurnalista chineză care a relatat despre primele faze ale COVID-19 a fost condamnată la încă patru ani de închisoare
Compania afectată de atacul cibernetic masiv care a provocat haos pe aeroporturi tocmai semnase un contract cu NATO
Venezuela a început antrenamentele militare cu civilii, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
politia-masina-3-2
Un șofer băut a lovit cu maşina un refugiu de tramvai din București, apoi a intrat într-un stâlp de iluminat şi într-un gard
sedinta de guvern ilie bolojan
Fritz crede că Guvernul Bolojan ar trebui să plece, dacă legea pensiilor magistraților pică la CCR: „E greu de continuat așa”
Stelian Bujduveanu.
Stelian Bujduveanu vrea reorganizarea Primăriei Capitalei. „E necesară. Sunt și angajaţi care taie frunze la căini”
BUCURESTI - SEDIU PARTID - DECLARATII PRESA - USR - 19 MAI 2025
Dominic Fritz vrea desființarea agențiilor și instituțiilor fără rost. Ce spune despre reforma administrativă
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Cât câștigă angajații din Primăria Capitalei. Bujduveanu: Avem cele mai mari salarii în administrația publică locală
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Gigi Becali anunță că bagă echipa a doua cu Go Ahead Eagles. „De ce credeți că l-am luat pe Alibec?”. Cum va...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
„Este vreun conflict între Tănase și Olaru?”. Dilema a fost rezolvată în câteva secunde: „Sunt foarte bine...
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Drumul născut din frica de ruși care a cucerit lumea. Transfăgărășanul, după 51 de ani, rămâne cel mai...
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Au ”explodat” la adresa CFR-ului, după decesul lui Ciprian Scrobotă: ”Josnic!”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Avertismentul unui fost ministru moldovean: „Rusia va face din Moldova o bază militară"
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme