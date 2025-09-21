USR nominalizează un antreprenor pentru funcția de prefect al Capitalei. Câte prefecturi a primit partidul de la PSD

USR a făcut nominalizarea pentru funcția de prefect al Capitalei în persoana antreprenorului Andrei Nistor, potrivit unui comunicat de presă al partidului. Acesta este membru USR din anul 2016 și a condus filiala județeană Ilfov în ultimii șase ani. Nominalizarea vine după ce posturile de prefect s-au negociat în cadrul Coaliției de Guvernare.

„Nominalizarea sa pentru funcţia de prefect al Capitalei reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României. Mai bine de jumătate dintre locuitorii Ilfovului au buletin de Bucureşti, muncesc în Capitală şi îşi duc viaţa în cadrul acestei zone metropolitane unitare. Este momentul pentru un prefect care înţelege exact legătura administrativă Bucureşti–Ilfov, iar experienţa lui Andrei Nistor îl recomandă pentru acest rol”, arată USR, în comunicatul de presă.

Potrivit USR, Andrei Nistor este „obișnuit să construiască proiecte de la zero și să le dezvolte cu perseverență și creativitate”.

„Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii şi un sprijin real pentru cetăţeni, dar şi un lider care să înţeleagă specificul regiunii Bucureşti–Ilfov. Am construit proiecte de la zero în mediul privat şi am demonstrat în administraţia locală că pot aduce transparenţă şi soluţii moderne. Vreau să pun această experienţă în slujba bucureştenilor şi să contribui la o administraţie mai eficientă, mai corectă şi mai aproape de oameni”, a afirmat Andrei Nistor.

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord în ceea ce privește împărțirea funcțiilor de prefect, asta după ce PSD trebuia să renunțe la multe posturi având în vedere reîmpărțirea funcțiilor odată cu intrarea la guvernare a USR. Astfel, partidul condus de Dominic Fritz a primit funcția de prefect al Capitalei.

USR trebuia să primească 9 posturi, conform algoritmului din Coaliție, însă în urma unui acord cu Sorin Grindeanu, USR va primi mai puține prefecturi, dar mai multe posturi de secretar de stat. Astfel, USR va avea 13 secretari de stat în mai multe minisere, precum Justiție, Finanțe, Fonduri Europene, Sănătate și Muncă și trei funcții de prefect în Bacău, Timiș și București.

Editor : Andreea Rubica