USR, nou atac la PSD. Clotilde Armand: „Rămâne același copil problemă al României”

Vicepreședinta USR Clotilde Armand a avut un nou atac la adresa PSD. Aceasta îi acuză pe social-democrați că blochează reformele discutate în Coaliția de guvernare, spunând că „PSD rămâne același copil problemă al României.”

„Ce constatăm este că PSD rămâne același copil problemă al României și cum majoritatea partidelor înțeleg că trebuie să găsim soluții și trebuie să găsim o soluție și pentru București, el se opune cu obstinație, exact cum se opune reformelor și rezolvării crizei economice.

Ei nu și nu, blochează, tergiversează, încearcă să-și salveze privilegiile, în loc să-și asume responsabilitatea pentru greșelile trecutului”, a declarat Clotilde Armand, marți, la RFI.

În ceea ce privește alegerile pentru Primăria Capitalei, vicepreședinta USR a mai subliniat că proiectul lui Nicușor Dan pentru București trebuie continuat de viitorul edil.

Declarația vine în contextul în care se discută un posibil candidat comun al PNL și USR pentru București, ceea ce îi nemulțumește pe social-democrați.

În urma ședinței pe care PSD a avut-o luni, Sorin Grindeanu a declarat că, dacă PNL și USR merg împreună la alegeri, coaliția de guvernare riscă să se rupă. „Ar însemna că PSD-ul este într-o formă de izolare în această coaliţie, măcar să ştim cum stăm”, a declarat președintele interimar al PSD.

Citește și: Ceartă USR-PSD pe Primăria Capitalei. Drulă: „Pot să nu propună candidat”/ Zamfir: „S-a umflat tărâța în el”

Editor : A.G.