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News Alert USR nu susține guvernul Tomac. Premierul desemnat de Nicușor Dan nu are suficientă susținere pentru a putea fi votat în Parlament

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dominic fritz
Dominic Fritz. Foto: USR
Din articol
„Guvernul tehnocrat va adânci haosul” USR propune un guvern cu PNL, UDMR și Minorități sau anticipate Care este aritmetica parlamentară 

Liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat, vineri, că partidul nu va susține cabinetul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Potrivit informațiilor Digi24, niciuna dintre filialele USR nu a votat pentru un guvern condus de Tomac. Astfel, din punctul de vedere al calcului matematic din Parlament, guvernul Tomac nu va putea strânge suficiente voturi pentru a fi învestit cu puterile executive.

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„Acum o săptămână, USR a anunțat că va avea discuții deschise cu premierul desemnat, pe baza principiilor anunțate încă dinaintea moțiunii de cenzură.  

Deși unii ne-au criticat pentru această deschidere, ni s-a părut important ca propunerea președintelui să fie cântărită cu mare responsabilitate și seriozitate.  

Astăzi, după o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac și de multe conversații cu cetățeni în toate județele României, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține soluția propusă. Tocmai am consemnat această decizie în Comitetul Politic cu o majoritate de peste 90% dintre membrii Comitetului Politic.

„Guvernul tehnocrat va adânci haosul”

Concluzia noastră este că acest guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu: faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii, nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul. 

Nu am luat această decizie cu ușurință. Nu este o decizie împotriva persoanei Eugen Tomac, pe care îl apreciem. Nu este o decizie împotriva președintelui, a cărui îngrijorare față de pericolul extremismului în România o împărtășim.  

Dar astăzi avem obligația de a fi sinceri cu noi înșine și cu cetățenii.  

Credem că vom putea ieși din blocajul politic doar cu adevărul, doar dacă spunem lucrurilor pe nume.  

Un guvern tehnocrat ar fi o soluție de a masca un adevăr simplu: PSD dorește să fie în barcă și cu AUR și cu o majoritate proeuropeană, dorește să fie la putere, dar fără să-și asume nimic.  

Într-un guvern tehnocrat nimeni n-ar mai ști cine dă comanda și cine plătește.  

Iar cine ar profita de o astfel de ceață politică? Cu siguranță nu cetățenii de rând, care își doresc claritate și dare de seama. Ei sunt cei care trebuie să știe pe cine pot sancționa la vot.  

Am auzit în ultimele zile idea că noi ca partid politic n-ar trebui să ne ghidăm după voturi, ci după ce își doresc cetățenii români. Doar că votanții sunt cetățenii! Sunt mândru să spun că am ascultat ce ne spun alegătorii și susținătorii noștri în toată țara, pe social media, prin mesaje și pe stradă. Vocea voastră contează pentru noi.  

Fix încrederea cetățenilor care ne-a fost dată prin vot ne obligă să acționăm și în această criză în concordanță cu valorile și obiectivele pentru care am fost votați: curaj reformist, bună guvernare care îmbunătățește nivelul de trai al tuturor românilor, onestitate față de oameni.  

În timp ce la televizor și pe social media se dezbătea aprins cât de tehnocrat e unul și altul din lista de miniștri propusă, miniștrii politici ai USR au continuat să lucreze pentru a apăra apele și pădurile țării, pentru a înzestra Armata, ca România să fie primită în OECD și pentru a curăța instituțiile de contracte clientelare.  

Am mai spus-o: criza este politică și soluția trebuie să fie tot politică. Este nevoie de o soluție asumată, transparentă, în care legătura este clară între cine ia decizia și cine își asumă răspunderea politică pentru consecințele deciziei.

USR propune un guvern cu PNL, UDMR și Minorități sau anticipate

De aceea noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și Minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Ar fi un guvern care, chiar dacă ar fi minoritar, și-ar asuma răspunderea politică și pe care cetățenii îl vor judeca la alegeri.

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USR e pregătit pentru a guverna responsabil alături de parteneri de încredere. Dacă nu găsim susținere, trebuie să ne întoarcem la cetățeni și să-i lăsăm pe ei să decidă, prin alegeri anticipate”, a declarat Dominic Fritz.

Anunțul vine după decizia PNL de a nu susține guvernul condus de Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan. Iar liderul UDMR Kelemen Hunor nu a dat semne că va susține un guvern care nu are o majoritate clară.

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Care este aritmetica parlamentară 

PSD - 128 de parlamentari 

AUR - 90 de parlamentari 

PNL - 76 parlamentari 

USR - 59 de parlamentari 

UDMR - 31 de parlamentari. 

Minorităţile - 17 parlamentari. 

Uniţi pentru România - 14 membri 

Grupul S.O.S. România - 15 membri 

Neafiliaţi - 15 deputaţi şi 8 senatori 

Grupul Pace-Întâi România - 11 senatori 

Editor : Alexandru Costea

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