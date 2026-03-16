Live TV

USR nu va depune şi nu va vota amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2026: „PSD se joacă din nou cu chibriturile”

Data publicării:
GUVERN MINISTRI BOLOJAN PARLAMENT MOTIUNE
Foto: Inquam Photos / George Călin

Parlamentarii USR nu vor depune şi nu vor vota amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2026, a anunţat un comunicat de presă al formaţiunii.

„PSD se joacă din nou cu chibriturile, deşi incendiul deficitului pe care l-a declanşat Ciolacu încă nu a fost stins. Ameninţarea de a vota amendamente la buget care ar creşte din nou cheltuielile publice este o iresponsabilitate. Faptul că PSD cochetează deschis cu o majoritate cu extremiştii pentru a le trece arată că nu le pasă de români îngrijoraţi de creşterea preţurilor. Instabilitatea politică pe care o poate declanşa o astfel de mişcare va lovi în primul rând în oamenii pe care PSD pretinde că vrea să-i protejeze”, afirmă reprezentanţii USR.

Potrivit acestora, „direcţia USR este clară”: mai mulţi bani în buzunare, mai multe produse în coşul de cumpărături.

„Pentru ca oamenii să simtă asta, trebuie să tragem frâna de mână la cheltuielile statului şi să deschidem larg ochii la cheltuirea banilor pe care îi avem. Anii trecuţi, guvernele au încercat scamatorii: au împrumutat mai mult decât le permitea plapuma şi au aruncat cu banii fără să rezolve pe termen lung vreo problemă a oamenilor. Iar nota de plată a debandadei o plătim acum cu toţii. USR a spus deja că nu mai acceptă creşteri de impozite pentru cetăţeni, cum ar fi introducerea impozitului progresiv, şi nici creşterea notei de plată pentru generaţiile următoare prin creşterea îndatoririi ţării mai mult de 6,2% PIB. USR nu va depune şi nu va vota amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2026. Cerem tuturor celor din coaliţia de guvernare să îşi respecte cuvântul dat prin contractul pe care l-am încheiat acum mai puţin de un an”, a transmis USR.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

