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USR nu susține un guvern condus de Adrian Veștea „din trădarea propriului partid”. „Rămânem consecvenți și nu formăm un guvern cu PSD”

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USR
USR. Foto: Inquam Photos / George Călin

USR a decis, duminică seară, în unanimitate, să nu susţină un guvern din care face PSD și a luat act de nominalizarea lui Adrian Veştea ca premier desemnat, precizând că va convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală. „Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid”, mai arată Rezoluția Biroului Național al USR.

Rezoluția Biroului Național adoptată în unanimitate duminică, confor unui comunicat transmis de USR:

„USR ia act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu am fost anunțați de această decizie înainte.  

Le datorăm claritate votanților noștri. Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD.  

Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranțele și încrederea alegătorilor noștri. Vom convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală în privința Guvernului Veștea.

Constatăm cu amărăciune că, în urma crizei politice provocate de PSD și AUR, tocmai forțele politice care sunt angajate fără echivoc pentru democrație și reformă sunt cele dinamitate și excluse din guvernarea țării. 

Rezultatul guvernării Ciucă-Ciolacu au fost o inflație-record și creșterea extremismului. O guvernare Ciucă-Ciolacu sub alte nume nu poate avea alt rezultat decât o amplificare a valului extremist și o înrăutățire a nivelului de trai pentru români. Ne vom opune cu toată forța noastră la așa ceva.

USR consideră absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație care să reprezinte cetățenii cu opțiuni reformiste și pentru o societate corectă și deschisă. Acel pol se va opune atât extremismului, cât și unui stat corupt, azi și în anii care vor urma. Doar în jurul acestui pol se poate forma un guvern care să mențină direcția reformistă și a democrației și care să livreze rezultate așa cum au făcut-o miniștrii USR în ultimul an”.

Propunerea președintelui a dat peste cap calculele și din USR. Vicepreședintele Radu Mihaiu susține că, cel mai probabil, partidul nu va susține guvernul Veștea dacă din acesta va face parte și PSD. De asemenea, sunt voci în USR care susțin demersul președintelui și fac apel la calm.

Editor : Alexandru Costea

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