„USR nu va vota Guvernul Veștea”. Conducerea partidului l-a mandatat pe Fritz să poarte discuții cu PNL, UDRM și Nicușor Dan

Comitetul Politic al USR a decis miercuri, în unanimitate, că partidul nu va susține în Parlament învestirea Guvernului Veștea și l-a mandatat pe președintele Dominic Fritz „să poarte discuții cu președintele PNL și cu președintele UDMR, în dialog și cu președintele României, Nicușor Dan, pentru a găsi o soluție comună de ieșire din această criză”.

„Traseiștii pot muta putere de vot, dar nu și sprijinul legitim al cetățenilor. România nu are nevoie de o majoritate bazată pe traseiști, ci de una bazată pe încredere”, se arată într-un comunicat remis miercuri de USR.

Comitetul Politic al USR a decis prin vot, în unanimitate, că partidul nu va susține în Parlament învestirea Guvernului Veștea, mai precizează comunicatul citat.

„Guvernul Veștea nu are susținerea cetățenilor și nu o va avea nici pe a noastră. USR nu va vota Guvernul Veștea. Comitetul Politic al USR îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții cu președintele PNL și cu președintele UDMR, în dialog și cu președintele României, Nicușor Dan, pentru a găsi o soluție comună de ieșire din această criză”, anunță forul USR.

USR consideră că această formulă guvernamentală „este greșită pentru România, este profund antireformistă și ar genera costuri suplimentare pentru bugetul public și nu are capacitatea de a livra reformele și măsurile de care țara are nevoie. Un astfel de guvern ar însemna blocaj, risipă și lipsă de direcție într-un moment în care România are nevoie de responsabilitate și eficiență”.

Dacă Guvernul Veștea nu va obține votul Parlamentului, USR va veni cu propuneri concrete pentru asigurarea unei guvernări stabile și coerente. Miniștrii USR au continuat, în ultimele luni, să livreze reforme importante pentru cetățeni și acest parcurs trebuie continuat.

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Editor : B.P.