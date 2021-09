USR PLUS, despre un eventual blat PSD-Cîțu: Domnule Ciolacu, aduceţi cei 157 de parlamentari la vot şi dovediţi că n-aveţi sfori

Liderul deputaților USR PLUS Ionuț Moșteanu i-a transmis duminică lui Marcel Ciolacu că există o cale simplă prin care ar putea infirma blatul dintre PSD și premierul Cîțu, despre care se vorbește în spațiul public, și anume să „înceteze cu tergiversările şi perdelele de fum” și să aducă social-democrații la şedintele Birourilor permanente reunite pentru a stabili calendarul moțiunii.

„Marcel Ciolacu, azi: «E pentru prima oară când aud acuzaţia de blat cu premierul Cîţu».

Exista o cale simplă, domnule Ciolacu, să infirmaţi blatul: terminaţi cu tergiversările şi perdelele de fum, absenţe în biroul permanent, moţiunea mea/a ta, semnăturile nu-s scrise cu pixul care trebuie, etc. Aduceţi cei 157 de parlamentari la vot şi dovediţi că n-aveţi sfori şi comanda dublă cum se spune!”, a scris Ionuţ Moşteanu, duminică pe Facebook.

Marcel Ciolacu a anunţat că PSD este dispus să voteze moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, în Parlament şi că va participa şi la şedinţa Biroului Permanent reunit.

De asemenea, dacă nu trece moţiunea deja depusă în Parament, liderul PSD i-a invitat pe colegii săi de la USR PLUS şi AUR să semneze moţiunea social-democraţilor.



Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a declarat că luni la ora 12.00 este convocată şedinţa Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului pentru a stabili calendarul moţiunii de cenzură la adresa guvernului, depusă de USR PLUS şi AUR. Liderul PNL a mai precizat că speră să existe cvorum la această şedinţă pentru a putea fi derulate procedurile legale.

Reprezentanții USR PLUS au anunțat, vineri seara, că au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Decizia a fost anunțată la Parlament după ședința coaliției de guvernare care s-a încheiat fără ca PNL, UDMR și USR PLUS să ajungă la un compromis. Liderii USR PLUS Dan Barna și Dacian Cioloș au anunțat la Parlament că au depus o moțiune de cenzură la adresa Guvernului Cîțu.

PSD, USR PLUS și AUR au împreună numărul necesar de parlamentari pentru a da jos Guvernul. Pentru ca moțiunea de cenzură să fie aprobată este nevoie de 234 de voturi.

