USR PLUS îi cere lui Klaus Iohannis să nu tragă de timp și să medieze criza politică

„Biroul Național al USR a luat act cu neplăcută surprindere de faptul că președintele Klaus Iohannis a permis acțiunile pripite, haotice și prost concepute ale fostului premier Florin Cîțu, prin care a scos USR de la guvernare, dar nu se grăbește să organizeze consultări cu partidele.

Este evident că organizarea rapidă a consultărilor și desemnarea unui premier capabil să creeze o majoritate sunt singura modalitate de a rezolva rapid această criză politică. Acesta nu poate fi Florin Cîțu, care tocmai a demonstrat că e capabil să creeze o majoritate în Parlament, însă împotriva sa, nu pentru un guvern funcțional.

USR PLUS îl îndeamnă pe președintele României să nu tragă de timp și să medieze politic această criză”, arată un comunicat transmis de USR PLUS.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni, că va convoca partidele la consultări săptămâna viitoare, pentru a le da timp să găsească o soluție la criza politică. Este prima declarație a președintelui, după votul din Parlament pe moțiunea de cenzură prin care Guvernul Cîțu a fost demis.

Preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, susține că liberalii trebuie să îşi „clarifice situaţia şi să vină cu o propunere", după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată de Parlament. „Nu putem merge noi să discutăm cu bucăţi din PNL. Şi noi am avut alegeri în USR PLUS şi vedeţi că avem o poziţie clară, unitară, coerentă", a spus, marți, Cioloș.

