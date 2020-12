USR PLUS insistă: Dacă PNL vrea șefia Camerei, Cioloș să fie premier

Liderii USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat imediat după consultările avute la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis că își doresc o majoritate stabilă și echilibrată. Mai mult, Dan Barna a susținut că ideea de bază, pe care și șeful statului a agreat-o, e cea de a negocia de sus până jos toate pozițiile și de a avea o coaliție cu toate lucrurile agreate politic prin dialog.

”Suntem foarte optimişti că vom ajunge la o soluţie că vom avea o majoritate stabilă şi echilibrată. E important ca această coaliţie să nu fie una pentru 6 luni, un an, ci să fie una pentru 4 ani. Am prezentat şi susţinut propunerea USR-PLUS de premier Dacian Cioloş”, a reafirmat Dan Barna, luni, imediat după consultările de la Cotroceni avute cu președintele.

Barna a spus și că USR-PLUS a prezentat diverse soluţii prin care această coaliţie să fie una echilibrată şi stabilă.



”Dacian Cioloș va fi premier în situaţia în care PNL va opta pentru preşedinţia Camerei, miza este foarte clară, după ce vom reuşi să găsim o soluţie echilibrată, şansa României va fi una reală. Preşedintele a exprimat că îşi doreşte să se realizeze coaliţia PNL, USR-PLUS şi UDMR. Suntem pregătiţi să găsim această soluţie şi avem toată încrederea că vom ajunge la o soluţie”, a mai afirmat Barna.



Liderul PLUS, Dacian Cioloş, susține că există pregătite nume atât pentru premier, cât și pentru Camera Deputaților sau Senat, însă se dorește ca Alianţa să fie echilibrată și suficient de puternică pentru a pune în aplicare reforme pentru următorii patru ani.



”USR-PLUS îşi doreşte o coaliţie de centru-dreapta care să guverneze cu un mandat de 4 ani de zile. De aceea noi am insistat să începem discuţiile şi pe programul de guvernare, dar şi pe construcţia coaliţiei", a spus liderul PLUS.

Ciolos a precizat că USR PLUS nu dorește nicio formulă în care PSD să fie împlicat în vreun fel.

"Nu vrem nicio formulă în care PSD să fie implicat formal, pe faţă sau pe sub masă, nici un Guvern, nici în Parlament. Acesta e motivul în care am mers şi mergem deschişi la discuţii, fără linii roşii, dar cu o soluţie echilibrată. Noi vrem o construcţie bazată pe încredere, de aceea am spus că avem o opţiune şi pentru premier şi pentru Camera Deputaţilor şi Senatul are un rol important în ierarhia statului, dar majorităţile se construiesc şi se deconstruiesc în Camera Deputaţilor. De aceea noi avem opţiuni şi pentru premier şi pentru şefia Camerei. Am pornit cu premisa că vom găsi împreună înţelepciunea pentru a finaliza aceste negocieri care trebuie să includă şi programul de guvernare”, a declarat Cioloş.

Editor : Alexandra Andronie