USR PLUS merge mai departe cu AUR: „Am trimis o propunere de text și lui George Simion”. Pasaj din moțiunea AUR: „Ghinea, un mare zero”

Liderul deputaților USR PLUS și purtător de cuvânt al partidului, Ionuț Moșteanu, a declarat, vineri, că deși „sunt foarte multe lucruri care ne deosebesc sau ne despart”, USR PLUS și AUR vor merge mai departe cu depunerea unei moțiuni de cenzură. Moșteanu spune că a trimis o propunere de text liderului AUR, George Simion. De partea cealaltă, într-o transmisiune live pe Facebook din fața grupului parlamentar USR PLUS, Simion spunea că „noi am avut inițiativa și am mers cu această moțiune de cenzură”, vorbind despre un text prezentat presei, în care miniștri USR PLUS sunt criticați dur. Acesta a dat însă de înțeles că este gata să accepte „orice text”: „Nu ne interesează un text al moțiunii. Contează să fie dat jos Cîțu”, a spus Simion.

În textul moțiunii de cenzură prezentat, vineri, de cei din AUR, ministrul Cristian Ghinea este numit „un mare și rotund zero”.

„ Care sunt rezultatele la 9 luni de la data începerii exercițiului financiar? ZERO, un mare și rotund ZERO, așa cum îi este caracteristic d-lui Ghinea”, scriu cei de la AUR, în textul propriei moțiuni.

De asemenea, în moțiunea celor de la AUR apar mai multe referiri la USR PLUS.

„USR PLUS dorește sexualizarea copiilor”/Pentru USR PLUS „identitatea națională și tricolorul reprezintă „teme false”/„Guvernul PNL-USR PLUS-UDMR a îndatorat țara”/„Președintele Iohannis stă cu un pușcăriaș la masă, iar cei de la USR PLUS tac mâlc în speranța că oamenii vor uita de campania Fără penali în funcții publice”, sunt doar câteva exemple.

Discuțiile dintre cele două partide vor continua pentru depunerea moțiunii de cenzură și pentru a conveni asupra unui text comun.

„Am lista cu cele 80 de semnături pentru depunerea moțiunii. Am lucrat pe textul moțiunii, am trimis o propunere de text și lui George Simion”, a declarat Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR PLUS.

„Putem să înghițim și broaște râioase”, le-a transmis liderul AUR.

Pentru a depune o moțiune de cenzură, USR PLUS mai are nevoie de 37 de semnături, pe care ar trebui să le primească de la AUR, care are 43 de parlamentari.

George Simion are strânse 42 de semnături pe moțiunea de cenzură inițiată de AUR, însă nu există vreo garanție în acest moment că toți cei 42 de deputați și senatori ai AUR vor semna și moțiunea USR PLUS. Simion a declarat că parlamentarii AUR au fost contactați de liberali pentru a fi convinși să nu semneze moțiunea de cenzură.

De partea cealaltă, social democrații au anunțat propria moțiune de cenzură, pe care strâng 157 de semnături, toate de la PSD, dar pe care o vor depune doar când vor avea garanția că va fi votată de 234 de parlamentari. Moțiunea a fost prezentată joi.

