USR PLUS transmite un prim mesaj oficial în legătură cu desemnarea lui Ludovic Orban pentru funcția de premier. Aceștia resping un nou guvern condus de Orban, despre care spun că „nu răspunde așteptărilor electoratului de centru-dreapta”.

„Considerăm că un eventual nou guvern condus de Ludovic Orban, având în vedere demisia din funcția de premier și neîndeplinirea angajamentelor luate față de USR PLUS, nu răspunde așteptărilor electoratului de centru-dreapta care iși dorește un nou început și o guvernare cu mandat reformist”, se arată într-un comunicat, publicat pe pagina de Facebook a Alianței USR PLUS.

Potrivit comunicatului, USR PLUS își exprimă dorința de a continua discuțiile pentru formarea unei coaliții, însă variantele de premier luate în considerare sunt Dacian Cioloș sau Florin Cîțu.

„USR PLUS își exprimă dorința și disponibilitatea de a continua discuțiile asupra structurii și programului unei guvernări pe baza unei majorități alături de PNL și UDMR. Ambele variante de premier propuse de partide la consultările cu Președintele României, Dacian Cioloș din partea USR PLUS și Florin Cîțu din partea PNL, au susținere din partea noastră”, transmite USR PLUS.

Conducerea PNL se reunește miercuri, la ora 17, în ședința Biroului Politic Național în care va fi supusă la vot retrgerea lui Florin Cîțu. Deși în ședința restrânsă de marți seara mai mulți lideri l-au înfruntat pe Ludovic Orban, potrivit ultimelor informații din partid, acesta are șanse mari să fie susținut pentru funcția de premier.

