USR reacționează ironic după ce Marcel Ciolacu a cerut ca partidul lui Fritz să iasă de la guvernare: „Este foarte stresat”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - VICEPRIMAR USR SECTOR 3 - CONFERINTA - 6 OCT 2023
Senatorul USR Ștefan Pălărie. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Recentele afirmaţii ale fostului lider al PSD Marcel Ciolacu potrivit cărora USR ar trebui să iasă de la guvernare ţin mai degrabă de campania electorală, este de părere liderul senatorilor Uniunii Salvaţi România, Ştefan Pălărie.

Potrivit acestuia, Marcel Ciolacu "este foarte stresat" de campania electorală.

"Domnul Ciolacu cred că este foarte stresat de alegerile pe care le are la Buzău. Înţelegem încă o dată - PSD vine cu cei doi candidaţi, Ciolacu la Buzău şi Băluţă la Bucureşti. Cred că domnul Ciolacu are mai degrabă afirmaţii în campanie electorală, nu ne sperie, nu ne îngrozesc. Dimpotrivă, poate că domnul Ciolacu nu-şi dă seama cât de bine face susţinătorilor USR să vadă că domnul Ciolacu nu iubeşte USR, dar asta nu înseamnă că nu avem un proiect de ţară mai departe, împreună în coaliţie şi că lucrurile nu trebuie să fie finalizate. Mergem înainte", a declarat Pălărie luni, la Parlament.

Deputatul PSD Marcel Ciolacu, fost preşedinte al partidului, a susţinut că USR trebuie să plece din actuala coaliţie de guvernare.

El a fost întrebat de jurnalişti, înainte de a intra la lucrările congresului extraordinar al PSD de vineri, cum vede actuala coaliţie de guvernare.

"Sunt ferm convins că vă lămureşte preşedintele partidului, domnul Grindeanu. Din punctul meu de vedere, USR trebuie să plece din această coaliţie", a afirmat Ciolacu.

Editor : A.R.

