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USR Sector 5 cere demisia primarului Vlad Popescu Piedone, după excluderea sa din PUSL

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Cristian Popescu Piedone și fiul său, Vlad Popescu Piedone
Cristian Popescu Piedone și fiul său, Vlad Popescu Piedone. Foto: Facebook
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Din articol
Ce spune Piedone Jr.

USR Sector 5 îi solicită primarului Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, să îşi prezinte demisia, după ce a fost exclus din Partidul Umanist Social Liberal, formaţiunea politică pe listele căreia a fost ales.

Potrivit unui comunicat al USR Sector 5 transmis miercuri Agerpres, această situaţie reprezintă „o ruptură politică majoră”, care afectează încrederea cetăţenilor şi necesită explicaţii publice imediate.

USR Sector 5 susţine că este necesară o comunicare transparentă din partea primarului Sectorului 5 cu privire la motivele care au condus la această situaţie, precum şi o asumare clară a responsabilităţii politice faţă de cetăţenii acestei zone administrativ-teritoriale.

„Cetăţenii Sectorului 5 au dreptul să ştie adevărul. Atunci când propriul partid îşi retrage sprijinul şi îşi exclude primarul, nu mai vorbim despre un simplu conflict intern, ci despre o problemă serioasă de încredere publică. Vlad Popescu Piedone trebuie să îşi asume responsabilitatea politică pentru această situaţie şi să îşi depună mandatul, pentru ca locuitorii Sectorului 5 să poată decide din nou cine îi reprezintă şi cine conduce administraţia locală. Respectul faţă de cetăţeni începe cu asumarea consecinţelor propriilor acţiuni”, a declarat preşedintele USR Sector 5, Iustinian Roşca.

Conform USR, această situaţie afectează în mod direct încrederea publică şi poate influenţa negativ buna funcţionare a administraţiei locale din Sectorul 5.

Ce spune Piedone Jr.

„Am aflat din spațiul public că, odată cu retragerea sprijinului, a venit la pachet și excluderea din partid. De ce m-au exclus? Motivele le știu doar ei, dar bănuiesc că au fost deranjați de faptul că am ales să rămân alături de cei care mi-au acordat un vot de încredere. Oamenii m-au votat să fiu prezent pe teren zi de zi, acolo unde ne întâlnim mereu”, a transmis pe Facebook Piedone jr. Primarul Sectorului 5 mai precizează că „adevărații săi colegi au fost cetățenii care l-au ales”.

Președintele PUSL București, Daniel Florea, a transmis în cursul zilei de ieri un comunicat oficial privind decizia de excludere a unor aleși locali, fără însă a-l menționai primarul sectorului 5. În comunicat sunt trecute numele mai multor consilieri generali și a unor consilier locali sector 5.

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Editor : Sebastian Eduard

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