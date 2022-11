USR și-a pus punct

Uniunea Salvați România s-a rebranduit. Liderii partidului și-au schimbat, miercuri, pozele de pe rețelele sociale cu noua siglă a partidului.

Astfel, la un an după ce partidul a renunțat la PLUS din titulatură, USR îl scoate și din siglă. Vechea siglă USR PLUS a fost înlocuită cu un nou logo: „USR.”.

În comunicare, noua sigla va fi formată din USR urmat de un punct roșu-corai. Numele partidului va fi scris cu albastru pe fond alb sau cu alb pe fond albastru.

În timp ce unii au considerat noua sigla o ironie la adresa lui Dacian Cioloș, alții care au comentat pe rețelele sociale schimbarea s-au întrebat ce vrea să însemne punctul. „USR punct și de la capăt?”, „Gata, ați pus punct partidului?”, sunt câteva dintre comentarii.

