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USR și PNL acuză AEP că vrea să controleze alianțele de partide: „Vrea el şi pixul lui să aibă drept de viaţă şi de moarte”

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AEP Autoritatea electorala permanenta
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Deputaţii Alexandru Dimitriu (USR) şi Alexandru Muraru (PNL) i-au cerut, luni, preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, să retragă proiectul de lege privind partidele politice şi să lase Parlamentul să hotărască în privinţa legislaţiei în acest domeniu.

Dimitriu a declarat la Palatul Parlamentului că Adrian Ţuţuianu „vrea să hotărască el dacă USR are voie să facă alianţă cu PNL”, informează Agerpres.

„Vrea el şi pixul lui să aibă drept de viaţă şi de moarte asupra partidelor politice. Asta se încearcă prin această lege a partidelor politice pe care încearcă în mod brutal şi forţat să o împingă domnul Ţuţuianu de la AEP. Şi sunt două probleme fundamentale pe care le întâmpină acest proiect. Problema de procedură este legată de faptul că AEP nu are voie să iniţieze şi să întocmească astfel de legi. (...) Nu are voie să se bage în constituirea, naşterea, problemele ce ţin de alianţe, respectiv decesul unui partid politic. Partidul politic este o persoană juridică. AEP nu are ce să caute când vine vorba despre cum se administrează o persoană juridică, cum se administrează un partid. În ceea ce priveşte problema de fond, cum este posibil ca un PSD-ist să facă astfel de lucruri şi să spună că trebuie să hotărască el dacă un partid face sau nu o alianţă? De ce nu lăsăm tot la instanţă acest lucru? Este un lucru foarte grav pe care îl încearcă PSD”, a afirmat deputatul USR.

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El i-a „sugerat” lui Ţuţuianu să retragă de urgenţă acest proiect şi să lase Parlamentul să hotărască cum şi în ce fel ar trebui să fie modificată această legislaţie.

„Domnule Ţuţuianu, vă rog frumos să retrageţi această lege şi să nu mai discutaţi despre ea. În caz contrar, vom depune plângere penală pentru delapidare. Folosiţi fondurile Autorităţii Electorale Permanente în scopul de a ajuta PSD. AEP nu este bâta PSD, aşa că vă rog frumos să vă abţineţi măcar în al doisprezecelea ceas. Veţi suporta toate rigorile legii”, a spus Dimitriu.

Deputatul PNL Alexandru Muraru a spus că preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, este „bombardier politic”, „care are o întreagă istorie la activ de gafe politice, de încălcări ale legii şi de abuzuri”.

„Vreau să vă spun că există câteva lucruri foarte concrete prin felul în care acest bombardier politic şi echipa sa de PSD-işti de la AEP încearcă să blocheze alianţa PNL-USR. În primul rând, acest proiect de lege schimbă un lucru esenţial. Ştiţi foarte bine că, astăzi, înregistrarea alianţelor dintre partide se face la Tribunalul Bucureşti, printr-o decizie a unui magistrat, iar prin proiectul AEP, aceasta ar crea un filtru pentru ca această decizie să se mute administrativ la AEP. (...) Aş vrea să vă spun că PNL şi USR au luat decizia de a nu mai participa la niciun fel de consultare cu acest bombardier şi cu echipa PSD-istă de la AEP pe acest proiect de act normativ”, a susţinut Muraru.

Editor : Sebastian Eduard

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