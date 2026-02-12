USR și PNL acuză PSD că blochează reforma administrației. Seidler: „În Coaliție a fost acord”. Muraru: „Tergiversări de 150 de zile”

Reprezentanții USR și PNL susțin că social-democrații blochează reforma administrației, deși a existat consens în ședințele Coaliției de guvernare cu privire la tăierile de cheltuieli din primării și alte instituții. Într-o discuție cu Digi24.ro, Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, a declarat că dacă nu ar fi căzut de acord, nu ar fi anunțat public pachetul, în timp ce vicepreședintele PNL Alexandru Muraru spune că, de peste 150 de zile, PSD găsește motive pentru a tergiversa reforma.

Biroul de presă al Partidului Social Democrat a anunțat că se opune „tăierilor fără excepții a salariilor din sistemul bugetar”, pentru că o astfel de măsură ar provoca blocaje. Formațiunea le cere partenerilor de guvernare să abandoneze austeritatea „simplistă”, iar tăierile să nu se aplice în sistemul de Sănătate sau în ministerele care deja s-au reorganizat în trecut.

„În ședințele Coaliției s-a căzut de acord”

„În mai multe ocazii, în ședințele de coaliție la care a participat și PSD, s-a căzut de acord cu tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația publică locală și centrală. Condiția pusă de PSD, cu care toată lumea a fost de acord, este să existe și acest pachet economic.

Sigur, nu este prima dată când, în istoricul destul de scurt al acestei coaliții, PSD alege să se comporte atât ca un partid la guvernare, cât și ca unul în opoziție. Dacă nu s-ar fi ajuns la un acord, nu s-ar fi anunțat public și nu s-ar fi început lucrul la textele juridice”, a declarat Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, pentru Digi24.ro.

Acesta susține că, în afară de exceptarea educației de la tăieri suplimentare, dar și a sistemului de ordine publică, apărare și siguranță națională, nu au existat alte excepții discutate în ședințele liderilor.

„Nu a existat și nu s-a agreat nicio excepție. Depinde însă de la instituție la instituție cum se vor face aceste tăieri. Se pot reduce posturi, se pot reduce sporuri. Există și posibilitatea ca anumite posturi tehnice să fie diminuate, cum este personalul TESA din spitale. Nimeni nu spune că trebuie date afară asistentele sau să plece medicii. Se pot găsi modalități de a realiza, per total, o scădere a cheltuielilor de personal cu 10%”, a mai declarat Seidler.

Muraru: „Tertipuri și tergiversări pentru a bloca reforma”

De cealaltă parte, Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, susține că toți membrii Coaliției au căzut de acord asupra programului de guvernare care prevede aceste reforme.

„Mai mult decât atât, această discuție legată de excepții pe reducerile privind anvelopele salariale din instituții a fost discutată de către premierul Bolojan în repetate rânduri care a spus clar că, acolo unde s-au făcut reduceri, ele nu se vor mai produce.

PSD are discursul său caracteristic, așa cum face de peste 150 de zile, prin care blochează reforma în administrația publică locală și centrală, prin diverse tertipuri sau tergiversări. Comunicatul pleacă de la o premisă falsă. Nu a spus nicio clipă primul ministru că nu vor exista excepții și nu a spus nicio clipă că obiectivul este reducerea de personal. Obiectivul este reducerea cheltuielilor statului”, a declarat liberalul.

Acesta a mai precizat că „nu se pune nicio clipă problema ca aceste măsuri să nu fi fost agreate în coaliție sau să nu fi fost discutate”:

