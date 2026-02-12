Live TV

USR și PNL acuză PSD că blochează reforma administrației. Seidler: „În Coaliție a fost acord”. Muraru: „Tergiversări de 150 de zile”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
„În ședințele Coaliției s-a căzut de acord” Muraru: „Tertipuri și tergiversări pentru a bloca reforma”

Reprezentanții USR și PNL susțin că social-democrații blochează reforma administrației, deși a existat consens în ședințele Coaliției de guvernare cu privire la tăierile de cheltuieli din primării și alte instituții. Într-o discuție cu Digi24.ro, Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, a declarat că dacă nu ar fi căzut de acord, nu ar fi anunțat public pachetul, în timp ce vicepreședintele PNL Alexandru Muraru spune că, de peste 150 de zile, PSD găsește motive pentru a tergiversa reforma.

Biroul de presă al Partidului Social Democrat a anunțat că se opune „tăierilor fără excepții a salariilor din sistemul bugetar”, pentru că o astfel de măsură ar provoca blocaje. Formațiunea le cere partenerilor de guvernare să abandoneze austeritatea „simplistă”, iar tăierile să nu se aplice în sistemul de Sănătate sau în ministerele care deja s-au reorganizat în trecut. 

„În ședințele Coaliției s-a căzut de acord”

„În mai multe ocazii, în ședințele de coaliție la care a participat și PSD, s-a căzut de acord cu tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația publică locală și centrală. Condiția pusă de PSD, cu care toată lumea a fost de acord, este să existe și acest pachet economic.

Sigur, nu este prima dată când, în istoricul destul de scurt al acestei coaliții, PSD alege să se comporte atât ca un partid la guvernare, cât și ca unul în opoziție. Dacă nu s-ar fi ajuns la un acord, nu s-ar fi anunțat public și nu s-ar fi început lucrul la textele juridice”, a declarat Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, pentru Digi24.ro. 

Acesta susține că, în afară de exceptarea educației de la tăieri suplimentare, dar și a sistemului de ordine publică, apărare și siguranță națională, nu au existat alte excepții discutate în ședințele liderilor. 

„Nu a existat și nu s-a agreat nicio excepție. Depinde însă de la instituție la instituție cum se vor face aceste tăieri. Se pot reduce posturi, se pot reduce sporuri. Există și posibilitatea ca anumite posturi tehnice să fie diminuate, cum este personalul TESA din spitale. Nimeni nu spune că trebuie date afară asistentele sau să plece medicii. Se pot găsi modalități de a realiza, per total, o scădere a cheltuielilor de personal cu 10%”, a mai declarat Seidler. 

Muraru: „Tertipuri și tergiversări pentru a bloca reforma”

De cealaltă parte, Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, susține că toți membrii Coaliției au căzut de acord asupra programului de guvernare care prevede aceste reforme. 

„Mai mult decât atât, această discuție legată de excepții pe reducerile privind anvelopele salariale din instituții a fost discutată de către premierul Bolojan în repetate rânduri care a spus clar că, acolo unde s-au făcut reduceri, ele nu se vor mai produce. 

PSD are discursul său caracteristic, așa cum face de peste 150 de zile, prin care blochează reforma în administrația publică locală și centrală, prin diverse tertipuri sau tergiversări. Comunicatul pleacă de la o premisă falsă. Nu a spus nicio clipă primul ministru că nu vor exista excepții și nu a spus nicio clipă că obiectivul este reducerea de personal. Obiectivul este reducerea cheltuielilor statului”, a declarat liberalul. 

Acesta a mai precizat că „nu se pune nicio clipă problema ca aceste măsuri să nu fi fost agreate în coaliție sau să nu fi fost discutate”:

Citește și: VIDEO Scandal între foști colegi din USR. Ghinea: „Vlad Gheorghe este o cârțită a sistemului”. Cum răspunde actualul consilier al lui Bolojan

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Tusk, premierul Poloniei
1
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
Donald Trump
2
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
oana toiu fb
5
Oana Ţoiu: Discutăm ca limba română să devină materie de examen în şcolile britanice
Autocarul echipei s-a răsturnat. O persoană a murit și 32 au fost rănite. Anunțul autorităților
Digi Sport
Autocarul echipei s-a răsturnat. O persoană a murit și 32 au fost rănite. Anunțul autorităților
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
deputat aur cu o capra la protest
Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „E un simbol.” Reacția internauților: „Sunteți penibil!”
Sorin Grindeanu
Ioana Dogioiu spune că măsurile sociale cerute de PSD nu sunt discutate la nivelul Guvernului
radu oprea face declaratii
Scandalul tăierilor de posturi la stat comparate cu „Auschwitz”. Radu Oprea: „Cuvintele au fost interpretate greșit”
sigla psd
PSD cere Guvernului să abandoneze austeritatea în instituții: „Ne opunem tăierilor de salarii fără excepții”
Screenshot 2026-02-12 at 13.50.22
Scandal între foști colegi din USR. Ghinea: „Vlad Gheorghe este o cârțită a sistemului”. Cum răspunde actualul consilier al lui Bolojan
Recomandările redacţiei
miruta
Radu Miruță: Industria de apărare a României trebuie integrată în...
Ședință a Guvernului Bolojan.
Nou blocaj la Guvern: unii demnitari se opun tăierilor. Ministerul...
Marius Lulea.
Marius Lulea spune că România nu are nevoie de bani de înarmare...
Sediul Comisiei Europene
Percheziţii la sediile Comisiei Europene. Parchetul European...
Ultimele știri
Marea Britanie oferă Ucrainei 1000 de rachete pentru a ajuta Kievul să se apere de atacurile rușilor
Ciprian Ciucu își împarte biroul de la Primăria Capitalei cu o pisică adoptată recent. Cathy a devenit noua „colegă” a edilului
Imaginile din satelit indică faptul că Rusia utilizează o veche bază militară din Belarus pentru rachetele Oreșnik
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu...
Fanatik.ro
De față cu soțul ei a spus că îl iubește pe Novak Djokovic. Cine este femeia care nu s-a ferit de cuvinte
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Oficial! Lisav Eissat a semnat: ”Nu aș putea fi mai fericit”
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Calcul greșit. Casa de Pensii, obligată să recunoască unui pensionar 5 ani de grupa I de muncă. Cum a reușit?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online