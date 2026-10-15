USR și PNL cer înființarea unei comisii pentru reforma administrativ-teritorială: „Să vedem ce alege PSD între vorbe și fapte”

Liderii grupurilor parlamentare USR și PNL au cerut Birourilor Permanente ale Parlamentului să înființeze o comisie care să pregătească reforma administrativ-teritorială. Comisia ar urma să elaboreze cadrul legislativ necesar, astfel încât reorganizarea să poată fi aplicată din 2032.

Demersul vine în baza acordului de colaborare parlamentară semnat de cele două partide. USR și PNL spun că reforma trebuie pregătită pe baza datelor financiare și demografice, pentru ca administrațiile locale să poată oferi servicii publice mai bune și să gestioneze mai eficient banii.

USR le cere social-democraților să susțină inițiativa, după ce Sorin Grindeanu a inclus reforma administrativ-teritorială între cele zece priorități prezentate de PSD. „Parlamentul are acum ocazia să transforme declarațiile politice în acțiuni concrete”, se arată în comunicat.

„Este momentul adevărului. Să vedem ce alege PSD între vorbe și fapte. Puterea legislativă este Parlamentul. Reorganizarea administrativ-teritorială este o restanță față de românii care așteaptă servicii publice de calitate și care vor să trăiască în comunități dezvoltate. Acest lucru e posibil doar prin reorganizarea administrativ-teritorială”, a declarat Diana Stoica, lidera deputaților USR.

Reforma ar urma să fie aplicată din 2032

Inițiatorii spun că este nevoie de reguli clare, de pregătire legislativă și de un calendar realist, astfel încât autoritățile locale să aibă timp să se adapteze. Comisia parlamentară solicitată de USR și PNL ar urma să pregătească acest cadru.

„Este nevoie de o coerență legislativă pentru ca reforma administrativă să fie una de succes. Este nevoie de voința politică a tuturor partidelor pentru acest lucru”, a declarat Sorin Șipoș, liderul senatorilor USR. El a adăugat că reforma ar trebui pregătită astfel încât să poată fi pusă în practică din 2032.

Editor : A.D.