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USR spune cum poate PSD să „își spele păcatele”: „Așa demonstrează dacă au bună-credință”

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USR
USR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Aleșii ar putea fi chemați din vacanță

Deputatul USR Ștefan Lorincz face un apel la social-democrați să accepte rotativa guvernamentală, iar prima variantă de premier învestit să fie Siegfried Mureșan. „Așa, practic, își spală din păcatele pe care le au”, a declarat acesta, luni, la Parlament. 

Parlamentarul a transmis că, în momentul de față, mingea este la Nicușor Dan: „Are două variante pe masă. PSD monocolor, cu Grindeanu premier sau Siegfried premier, cu PNL, USR, UDMR și minorități.

Adică poate alege între o gură de aer proaspăt pentru România, care înțelege bine structura și mecanismele fondurilor europene – Siegfried – și o persoană care nu are cunoștințe din acest punct de vedere”.

Ștefan Lorincz susține că USR poate da votul de încredere social-democraților pentru formarea unui guvern doar dacă PSD acceptă întâi să îl susțină pe Siegfried Mureșan. 

„Dacă prima variantă va fi preluată de PNL, USR, UDMR, le putem da un vot de încredere în aprilie sau martie 2027. Așa, practic, își spală din păcatele pe care le au.

Pentru că, până la urmă, au încălcat protocolul de coaliție de foarte multe ori. Au depus o moțiune și au dat guvernul jos cu AUR. Cu votul lor în Parlament ar demonstra că au bună-credință. Doar cu un vot de învestire în Parlament pentru Siegfried”, a mai spus acesta. 

Aleșii ar putea fi chemați din vacanță

Deputatul USR a mai declarat că Parlamentul ar putea fi convocat în sesiune extraordinară pentru desemnarea premierului.

„O sesiune extraordinară poate avea loc în iulie sau august, dacă Nicușor Dan desemnează pe cineva și, în acele 10 zile, vine și cere votul în Parlament.

În momentul de față, blocajul e mare și nu pare ca în următoarele 48 de ore să existe o variantă”, a explicat Lorincz, care nu a exclus nici varianta alegerilor anticipate. 

Citește și: PSD spune că „sub nicio formă” nu îl va vota pe Siegfried Mureșan premier, după atacul la adresa lui Grindeanu

Editor : A.G.

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