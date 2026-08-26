Live TV

USR strânge semnături pentru a sesiza la CCR proiectul de lege al PSD privind incompatibilitățile aleșilor locali

Data publicării:
USR
USR. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„USR va ataca această aberație la CCR” USR: Legea a început deja să producă efecte

USR a anunțat, miercuri, că strânge semnăturile necesare pentru a contesta la Curtea Constituțională inițiativa legislativă a PSD prin care sunt eliminate efectele unor incompatibilități deja produse în cazul a mii de consilieri locali și județeni.

Potrivit comunicatului de presă al USR, Parlamentul a adoptat miercuri două acte normative care aplică principii diferite în ceea ce privește efectele legii în timp. Formațiunea susține că, într-un caz, modificările legislative agravează consecințele pentru un adversar politic, iar în celălalt elimină efectele unei legi deja intrate în vigoare pentru aleși locali.

Legea intrată în vigoare la 9 august interzice consilierilor locali și județeni să cumuleze mandatul de ales cu anumite funcții deținute în primării, consilii județene, ministere, agenții, servicii publice sau alte instituții ale administrației publice. USR afirmă că, după ce noile prevederi au început să producă efecte, PSD a intervenit legislativ pentru a elimina consecințele incompatibilităților constatate.

„PSD schimbă regulile după ce faptele s-au produs, dar rezultatul depinde de cine este vizat. În cazul lui Dominic Fritz, retroactivitatea a fost folosită pentru a-i agrava sancțiunea. Astăzi, pentru mii de aleși locali, PSD votează o retroactivitate care îi scapă de consecințele unei legi deja intrate în vigoare. Două tipuri de retroactivitate, în funcție de interesul politic”, a declarat Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat.

Citește și: Legea integrității, adoptată din nou de Parlament: Fritz ar rămâne tot fără mandat. Cum vor arăta declarațiile de avere ale aleșilor

„USR va ataca această aberație la CCR”

Senatorul USR susține că majoritatea parlamentară ar aplica reguli diferite în funcție de persoanele vizate.

„Azi, PSD a inventat două Constituții: una pentru cei pe care vrea să-i scoată din funcții și alta pentru cei pe care vrea să-i țină în funcții. USR va ataca această aberație la CCR”, a afirmat Sorin Șipoș.

În dezbaterile din plen, senatoarea USR Cynthia Păun, secretar al Comisiei pentru muncă din Senat, a acuzat PSD că încalcă principiul neretroactivității legii.

„Când este vorba despre un adversar politic, se scrie un articol pe numele lui, se strecoară într-o lege pe jalon european și i se agravează sancțiunea printr-o regulă adoptată ulterior. Când este vorba despre propriii oameni, principiul se inversează: se golește un proiect de lege, i se schimbă titlul, se abrogă un articol întreg din Codul administrativ și se încearcă ștergerea unor încălcări deja produse. Nu ați reparat o lege. V-ați scos oamenii de sub efectele ei”, a declarat Cynthia Păun.

Citește și: CCR a luat decizia în cazul Legii ANI: Amendamentul „Fritz” este constituțional. Declarațiile de interese financiare, neconstituționale

USR: Legea a început deja să producă efecte

USR susține că reacțiile din PSD după intrarea în vigoare a legii demonstrează amploarea problemei și numărul mare de persoane care cumulează un mandat de ales local cu un loc de muncă în sectorul public.

Formațiunea consideră că, în locul unei dezbateri privind integritatea și aplicarea acelorași reguli pentru toți, PSD a ales să modifice legea după ce aceasta a început să producă efecte.

„Principiul ar trebui să fie simplu: legea nu poate funcționa retroactiv într-un sens pentru adversarii politici și în sens opus pentru cei pe care majoritatea parlamentară vrea să-i protejeze”, susține USR.

Citește și: Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”. Scrisoare semnată de PPE și Renew

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dragos pislaru
1
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
liliana ruse
2
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
3
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
Steag China
4
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
bancnote de 100 de lei
5
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Victor Pițurcă, acuzat de mama băiatului său în vârstă de 19 ani: ”A venit cu 10 euro în buzunar. E foarte deranjant”
Digi Sport
Victor Pițurcă, acuzat de mama băiatului său în vârstă de 19 ani: ”A venit cu 10 euro în buzunar. E foarte deranjant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării: Partidele își asumă pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR
sigle psd si pnl
PSD, atac la PNL pe tema legii salarizării: „Bolojan, Pîslaru şi PNL trebuie să răspundă politic”
BUCURESTI - PLEN - SENAT - 5 FEB 2024
Legea Integrității, adoptată din nou de Parlament: Fritz ar rămâne tot fără mandat. Cum vor arăta declarațiile de avere ale aleșilor
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Aleșii locali care ocupă funcții la stat nu vor mai fi incompatibili. Parlamentarii s-au grăbit să modifice legea
657950420_1233381808967199_173148057887011460_n
Opt consilieri din Arad au demisionat din cauza riscului de incompatibilitate. „Nu putem schimba regulile în timpul mandatului”
Recomandările redacţiei
ID227269-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Prima reacție a României după vizita șefului CIA la Moscova...
aerial view shows buildings and infrastructure damaged along the swollen Trishuli River following a massive flash flood triggered by an avalanche of ice and rock in the upper Lhende River on the Tibetan side, in Nuwakot district, Nepal, on Wednesday, August 26, 2026
MAE: Până la acest moment, nu sunt cetățeni români printre victimele...
Lucian Pahonţu, șeful SPP, a fost trecut în rezervă / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
Recorder: Lucian Pahonțu, șeful SPP, a fost ofițer în Trupele de...
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Sindicatele, mesaj dur pentru Guvern: „Proiectul legii salarizării nu...
Ultimele știri
India e forțată să reducă importurile de petrol din Rusia și să caute alternative de aprovizionare (Bloomberg)
ANAF lansează două aplicaţii gratuite pentru firme, care le ajută să verifice mai uşor datele înainte de depunerea declaraţiilor
„Nu cred că e mort”. Trump afirmă că liderul iranian Mojtaba Khamenei este încă în viață
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
“Am fost la 50 de interviuri și tot nu m-au angajat. Sunt prea atrăgătoare”. Vrea să fie bonă, dar felul în...
Cancan
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
Fanatik.ro
Transferul care poate umple conturile la CSA Steaua: „Când vor intra banii o să fie liniște!”
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Imagini incredibile cu Gigi Becali pe măgar la Muntele Athos! Patronul de la FCSB a făcut spectacol. Video
Adevărul
Cine este studenta româncă găsită moartă sub un pod în Italia. Ștefania a dispărut după ce s-a întors din...
Playtech
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: au apărut imaginile cu Gigi Becali la Muntele Athos! 100.000 de vizualizări în 6 ore
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Dolly Parton, dincolo de muzică. 7 roluri memorabile care au transformat-o într-o adevărată vedetă de cinema
Adevarul
Kremlinul, după declarațiile fostului ministru ucrainean al Apărării: „regimul de la Kiev se prăbușește din...
Newsweek
Surpriză neplăcută pentru o pensionară cu 4.000 lei pensie. Nu i-au luat în calcul 17 ani de grupa a II-a
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât trebuie să stai, de fapt, la soare? Medicii explică de câtă lumină solară avem nevoie pentru sănătate...
Digi Animal World
Câinele tău se teme de aspirator? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni și care îi poate accentua frica
Film Now
Valetul nesuferit din "Singur acasă" a murit. Cum a descoperit acum 14 ani că a făcut un AVC care l-a țintuit...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului