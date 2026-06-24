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Video USR va susține un guvern PSD doar în cazul unei rotații guvernamentale. Miruță: Societatea nu acceptă ca PSD să inunde instituțiile

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Consultări cu partidele la Cotroceni. Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministrul interimar al Apărării Radu Miruță a declarat, miercuri, la Digi24, că USR va susține un guvern monocolor PSD dacă social-democrații sunt de acord cu soluția rotației guvernamentale cu un cabinet format din PNL-USR-UDMR.

„USR a propus o soluție raportată la realitate. Astăzi avem următoarele constrângeri. Președintele Nicușor Dan spune că nu cu AUR. USR spune nu pentru guvern PSD. PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziție. Atunci, soluția care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entități presupune în viziunea noastră o rotație a guvernelor  formate din PNL, USR, UDMR și guvernul monocolor PSD. 

Este un nivel de discuție pe care noi l-am propus ca o soluție raportat la situația de blocaj acum. Nu e o soluție ideală, dar e o soluție raportată la realitățile politice, în schimbul voturilor USR. 

Decizia USR este să nu votăm un guvern PSD. Societatea de astăzi nu are o acceptabilitate pentru ca un guvern PSD să inunde astăzi toate instituțiile statului. Nu poți să propui o soluție împotriva acceptabilității sociale. Nu există niciodată oboseala politică că scuză pentru a da țara complet pe mâna PSD. Cu ce premier? Haideți întâi să considerăm că este agreată această soluție. Există discuții la nivel de lider - Dominic Fritz, cu domnul Bolojan, cu domnul Kelemen Hunor, cu siguranță discută despre această soluție. 

Dacă în această seară va exista agrearea unei astfel de soluții, cu certitudini în discuții și cu domnul președinte Nicușor Dan se va identifica un nume de premier pentru care toate entitățile să fie de acord”, spune Radu Miruță. 

Editor : Alexandru Costea

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