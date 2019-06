V. Dăncilă, la Congresul PSD: Mă angajez în fața dumneavoastră că vom face o autostradă cap coadă. Nu tolerez întârzieri

Premierul Viorica Dăncilă, care candidează sâmbătă, la Congresul PSD, pentru conducerea partidului, a anunțat că se angajează, în calitate de prim-ministru, ca guvernanții să facă "o autostradă cap coadă", avertizând că nu va tolera întârzieri.

"În calitate de prim-ministru mă angajez în fața dumneavoastră că vom face o autostradă cap coadă. Am demarat deja analiza pentru a vedea exact care este proiectul cel mai bine pliat pe așteptările românilor. Noi suntem pregătiți să finanțăm acest proiect de la bugetul de stat. Nu voi mai tolera niciun fel de întârziere, nici din partea autorităților, nici din partea constructorilor. Fiecare proiect de investiții în infrastructură va fi atent monitorizat de un departament aflat în directa coordonare a prim-ministrului. Acest departament va furniza săptămânal informări privind stadiul proiectelor și încadrarea în termenele stabilite. Cine nu le respectă, pleacă acasă, fără excepție", a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul a spus că Guvernul pe care-l conduce a alocat cel mai mare buget alocat Sănătății și investițiilor în sănătate.

"Am făcut pași importanți pentru realizarea Spitalului Regional Iași. Prin implicarea Guvernului în dialogul cu partenerii europeni, lansarea procedurilor de achiziție publică a serviciilor de proiectare tehnică, execuție și asistență tehnică pentru acest spital se va face la finalul lunii iulie. Iar cererea de finanțare pentru întregul proiect va fi transmisă în această toamnă Comisiei Europene.Am identificat și cea mai potrivită soluție pentru construirea unui spital Regional la Constanța. Suntem într-o fază avansată a discuțiilor pentru demararea acestui proiect în parteneriat cu Guvernul Turciei", a completat Viorica Dăncilă.

Liderul Executivului a mai declarat că în perioada următoare vor fi făcute investiții masive în echipamente medicale de ultimă generație, pentru a dota spitalele din România. "Am prevăzut în buget banii necesari pentru a continua dotarea spitalelor cu aparatură RMN și Computere Tomograf și pentru modernizarea sălilor de operații, pentru tratarea arsurilor, pentru radioterapie în spitalele de urgență din toată țara", a conchis premierul.

Viorica Dăncilă: Locul PSD e în marea familie social-democrată europeană

Viorica Dăncilă le-a spus colegilor, la Congresul de sâmbătă, că a reluat dialogul cu PES, iar locul PSD este „în marea familie social-democrată europeană”. Premierul a precizat că PSD trebuie să fie atașat valorilor europene, un partid „credibil și respectat în Europa”.

„Sunt pentru relansarea dialogului cu partenerii noștri europeni, iar rezultatele excelente pe care le-am obținut în exercitarea mandatului de președinție rotativă a Consiliului Uniunii Europene ne legitimează în fața Europei. Trebuie să consolidăm dialogul cu partenerii noștri transatlantici, pentru ca România să rămână un exemplu de bună cooperare în regiune. Trebuie să îi avem parteneri, nu adversari, în această luptă împotriva abuzurilor. Îi putem avea parteneri. Ei își doresc să ne fie parteneri. Trebuie doar să avem un dialog cu ei, să reconstruim o relație de încredere și asta este calea pe care trebuie să mergem”, a afirmat Viorica Dăncilă, sâmbătă la Congresul PSD.

Președintele interimar al partidului a mai spus că a reluat dialogul cu Partidul Socialiștilor Europeni (PSE).

„Locul Partidului Social Democrat este în marea familie social-democrată europeană, ca partid atașat valorilor europene, credibil și respectat în Europa”, a explicat Dăncilă.

Dăncilă, mesaj la Congresul PSD: E momentul să revenim la temele importante pentru noi toți

Viorica Dăncilă a transmis un mesaj social-democraților la Congresul de sâmbătă, spunând colegilor că este momentul ca partidul să revină la temele importante pentru toată lumea, pentru a recâștiga încrederea cetățenilor. Cu toate acestea reacția în sală la întrebările lui Dăncilă a fost una slabă.

„Suntem social-democrați, este datoria noastră să revenim la temele importante pentru noi toți, să recâștigăm încrederea oamenilor, să revenim la ceea ce ei așteaptă de la noi. Vorbeam despre grija pentru cetățeni, noi suntem cei care am oferit mai multe locuri de muncă și mai bine plătite. Am adus șomajul la un minim istoric și prin măsurile noastre am crescut veniturile tuturor angajaților, atât la stat, cât și în mediul privat. Ei ce au făcut? Au tăiat salarii și au lăsat oamenii fără un loc de muncă. Noi am majorat salariile medicilor, ei i-au trimis să lucreze în străinătate. Am redat demnitatea părinților și bunicilor noștri, oferindu-le pensii mai mari, acces la medicamente mai ieftine. Ei le-au pus taxe și le-au îngrădit drepturile la venituri decente. Românii știu aceste lucruri și au dreptate când spun că nu este suficient. Sunt în continuare români care o duc greu și care se uită la noi cu speranța celui căruia i-a fost promis că nimeni nu va fi lăsat în urmă”, a afirmat Viorica Dăncilă, sâmbătă la Congresul PSD.