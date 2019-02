V. Dăncilă: O să vă trimit o fotografie în care să vedeţi care e relaţia adevărată cu F. Timmermans

Jurnaliştii au întrebat-o pe Viorica Dăncilă despre momentul stânjenitor de la Congresul Socialiştilor. E vorba despre faptul că prim-vicepreşedintele Comisiei Europene a "uitat" să o salute.

Premierul României susţine în schimb că atât ea, cât şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, au fost primiţi cu multă căldură la evenimentul de la Madrid.

În plus, Viorica Dăncilă promite că va prezenta o fotografie care va arăta care e "adevărata relaţie" pe care o are cu Frans Timmermans.

Viorica Dăncilă: „O relaţie foarte bună. Nu m-a evitat deloc. O să vă trimit fotografii. Ne cunoaştem de mult timp, am fost primită cu foarte multă căldură, acolo am întâlnit colegi cu care am lucrat nouă ani, am o bună relaţie cu Timmermans. O să vă trimit o fotografie în care să vedeţi care este relaţia adevărată cu Frans Timmermans şi dacă într-adevăr e una de prietenie sau una în care să existe divergenţe între premierul României şi prim-vicepreşedintele Comisiei.

Am fost primită foarte bine. Am fost primită foarte bine şi de românii din diaspora, care ne-au aşteptat şi pe mine şi pe Dragnea. Am fost primită bine şi cu mare deschidere de omologii mei. Întâlnirea de la Madrid a fost un succes pentru guvern şi PSD”.

Etichete:

,

,

,