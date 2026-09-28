„Va acționa din nou împotriva României”. Mureșan, săgeți către Grindeanu și PSD chiar în timpul audierii miniștrilor propuși

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a lansat un nou mesaj cu acuze către liderul PSD, Sorin Grindeanu, după ce social-democratul a acuzat că propunerea președintelui pentru a forma noul Guvern „i-a transmis un mesaj cu cinci minute înainte de ședință”.

Propunerea PNL-USR-UDMR pentru a ocupa fotoliul de la Palatul Victoria a transmis pe rețelele sociale: „Din prima zi a desemnării mele de către Președintele României, PSD a căutat pretexte să nu voteze Guvernul.

Domnul Sorin Grindeanu a respins de două ori invitația mea la dialog.

PSD nu a avut nicio replică constructivă la programul nostru de guvernare, deși am fost deschiși și am inclus în program propunerile lor.

Domnul Grindeanu mi-a cerut să întorc spatele Parlamentului, depunându-mi mandatul. Nu voi face acest lucru.

Sorin Grindeanu spune că va acționa miercuri din nou împotriva României și pentru continuarea crizei politice. PSD pune mereu interesele partidului înaintea intereselor țării.

Nu există niciun motiv obiectiv pentru care PSD să continue criza politică, doar motive subiective.

Dacă vor vota împotriva Guvernului, Sorin Grindeanu și PSD trebuie să explice românilor care sunt motivele subiective pentru care continuă criza politică si ce interese au să țină România blocată.

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Editor : A.R.