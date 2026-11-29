Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă, că Ilie Bolojan „este foarte reținut” în ceea ce privește o posibilă candidatură la următoarele alegeri prezidențiale. „Eu zic că se bucură de o bună încredere din partea românilor (...) Cred că este în top trei, după vreo doi extremiști”, arată primarul Capitalei.

„Nu știu, mai e mult până departe. Mai sunt 4 ani. Dânsul zice că este foarte reținut pe acest subiect și nu-i place să spună din timp sau să se anunțe. Sunt diferite contexte. Au anunțat și a spus că mai e mult până în 2028, mai mult până în 2030.

Eu zic că se bucură de o bună încredere din partea românilor, dar zic că e o decizie care-i aparține dânsului.

Cred că este în top trei, după vreo doi extremiști, în încrederea românilor în acest moment. Dar lucrurile sunt atât de volatile în politică, încât orice se poate întâmpla”, a declarat Ciprian Ciucu.

Editor : Alexandru Costea