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„Va exista o mărire”. Premierul Luca Niculescu anunță majorarea pensiilor, dar nu spune cu cât

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Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
Foto Getty Images
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Premierul Luca Niculescu reafirmă că indexarea pensiilor va avea loc în cursul anului viitor, însă evită să avanseze un procent cu care acestea vor fi majorate, argumentând că este nevoie de cifre care să arate care este situaţia fiscală a ţării.

„Va exista o mărire a pensiilor în 2027. Nu pot acum să mă angajez asupra procentului şi asupra calendarului, până când nu avem toate cifrele. Dar vă promit că o veţi şti destul de repede. Evident că vrem să fie una pe care oamenii să o simtă cât mai bine în buzunare. Dar, tot cum ziceam, suntem într-o situaţie încă destul de complexă, ca să nu spun complicată”, a afirmat Luca Niculescu, joi seară, la Antena3 CNN, citat de News.ro.

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţa că va avansa Guvernului un proiect care să prevadă „respectarea legii”, respectiv indexarea pensiilor cu rata inflaţiei.

„Procentul pe care îl voi trimite către ministrul de Finanţe şi premier va fi procentul care va rezulta, în marja discuţiei despre buget, va rezulta din cifrele statistice pe care le vom avea. Dacă ar fi să trimit mâine, ar trebui să-i trimit 7,3. Dar nu vreau să se înţeleagă 7,3 ca pe promisiune a Guvernului sau Partidului Social Democrat sau altceva. Este legea. Legea. Şi voi trimite respectarea legii către...", a declarat Florin Manole, la Antena3 CNN, miercuri seară.

Editor : A.D.V.

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