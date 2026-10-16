„Vă mulțumim pentru discernământ”. Călin Georgescu, mesaj de după gratii privind situația sa juridică pentru susținători

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis un mesaj pe rețelele sociale adresat susținătorilor săi. Bărbatul acuzat de înșelăciune a venit cu o serie de clarificări privind situația sa juridică și a explicat de ce încă este după gratii, chiar dacă Tribunalul a decis plasarea sa în arest la domiciliu.

Călin Georgescu a scris pe rețelele sociale: „Marți, 13 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. Această hotărâre nu este definitivă. Legea prevede un termen de 48 de ore în care poate fi contestată de procuror, iar joi, 15 octombrie, s-au împlinit cele 48 de ore.

Contestația a fost deja formulată. Urmează redactarea încheierii motivate de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București și ulterior înaintarea dosarului către Curtea de Apel București. Aceasta este instanța care va soluționa contestația și va pronunța o hotărâre definitivă.

Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare.

Vă mulțumim pentru grijă, susținere, răbdare și discernământ”, se arată în mesajul publicat pe pagina fostului candidat.

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Amintim, Tribunalul București l-a plasat pe Călin Georgescu în arest la domiciliu, după ce acesta a cerut înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă.

Decizia de marți a fost dată de același judecător (Vlad Andriescu) care, în momentul în care DIICOT a cerut arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale, a decis că acesta trebuie plasat sub control judiciar.

Atunci, DIICOT a contestat decizia Tribunalului, iar cazul a ajuns la Curtea de Apel București, care a dat câștig de cauză procurorilor, astfel că Georgescu a ajuns în arest preventiv.

Decizia de marți, de plasare în arest la domiciliu, nu presupune eliberarea de îndată a lui Călin Georgescu. DIICOT, dar și Călin Georgescu, pot contesta decizia Tribunalului București, iar cazul va ajunge tot la Curtea de Apel București.

Editor : A.R.