Val de amendamente pentru pachetele asumate de Guvern: modificări în privința CASS și a companiilor de stat. Ce au propus PSD și USR

Data actualizării: Data publicării:
ID310049_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sursa: Inquam Photos / Octav Ganea
Ce modificări vrea USR

Coaliția de guvernare s-a reunit azi pentru a discuta amendamentele depuse la pachetele pe care Guvernul urmează să își asume răspunderea. PSD cere modificări privind aplicarea CASS pentru mame, refugiați și veteranii de război, în timp ce USR a anunțat că vrea limitarea bonusurilor în companiile de stat și schimbări în privința pensiilor speciale.

Amendamentele depuse sunt discutate în ședința Coaliției, care a început la ora 12:00. 

Potrivit unor surse politice, social-democrații ar vrea mai multe modificări în privința contribuției la sănătate:

  • eliminarea CASS pentru veteranii de război
  • eliminarea CASS pentru mame sau impunerea unui prag minim de 3.000 de lei de la care să se introducă plata contribuției
  • introducerea CASS pentru migranți

De altfel, măsura privind aplicarea contribuției la sănătate pentru străinii din România a fost anunțată și de către deputatul PSD Adrian Câciu, în Parlament. 

„Ucrainenii, pentru că ei sunt cei mai vizibili, erau scutiți. Mi se pare corect față de poporul român, dacă tot am stabilit că beneficiază de servicii de sănătate. Sunt în jur de 70 de mii de persoane care locuiesc sau au locuit pe teritoriul României, dar și aici va fi o structurare, pentru că unii deja și-au găsit locuri de muncă și plătesc CASS. Cei care încă nu au o activitate, atunci pentru sumele pe care le primesc de la statul român să plătească CASS”, a transmis social-democratul. 

PSD a mai propus și taxarea depozitelor bancare mai mare de 100.000 de euro cu 16%, dar și păstrarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu capital mai mare de 50 de milioane de euro.

Ce modificări vrea USR

Dacă social-democrații au depus amendamente în special pentru proiectul venit de la Ministerul Finanțelor, condus de liberalul Alexandru Nazare, USR a propus modificări pentru proiectele venite de la miniștrii PSD - sănătate, pensii speciale și companii de stat.

Astfel, potrivit unui comunicat al formațiunii, amendamentele sunt următoarele:

  • Definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA, deci la OUG 109/2011;

„În cazul în care unii candidați sunt eliminați pe nedrept sau alții sunt admiși, deși nu îndeplinesc criteriile (de vechime într-un domeniu de activitate, de exemplu), să existe o cale de contestație înainte de a ajunge în instanță, unde procesele pot dura ani de zile”, explică USR.

  • Pentru autorități autonome (ASF, ANRE, ANCOM), limitarea prin lege a dreptului de a-și oferi bonusuri și prime doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%;

„Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate”, transmite formațiunea.

  • Eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților;

„Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR”, susțin reprezentanții USR.

  • Alocarea de bani pentru investigațiile necesare monitorizării diabetului, AVC-urilor, a sarcinilor, dar și câtorva boli rare;

  • USR propune eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social;

USR susține că această măsură „riscă să blocheze finanțarea start-up-urilor românești și să alunge investițiile”.

Citește și: Guvernul își angajează răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă. Senatul și Camera, în ședințe comune succesive

