Val de amendamente pentru reforma pensiilor speciale. O deputată aleasă pe listele AUR cerea o pensie mai mare pentru magistrați

Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentarii Opoziției la proiectul care vizează pensiile magistraților. O deputată neafiliată în prezent, aleasă anul trecut pe listele AUR, a depus un amendament prin care cerea o pensie mai mare pentru magistrați.

„Pe ordinea de zi a fost proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor de serviciu. Au fost analizate, în cadrul procedurii de angajare a răspunderii guvernului, amendamentele depuse de senatori şi deputaţi. Mai precis, au fost analizate cele 42 de amendamente, cele mai multe, 19, au venit de la Partidul Oamenilor Tineri, 12 amendamente a depus deputatul Dumitru Coarnă, în continuare deputata Raisa Enachi, 6 amendamente, Grupul Partidului AUR, 5 amendamente. Toate amendamentele au fost respinse de guvern, astfel încât forma finală a proiectului de legi a fost adoptată”, a declarat purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de Guvern de marți.

Propunere: pensie de 85% din salariul net

Digi24.ro a consultat lista amendamentelor depuse până în această dimineață. Raisa Enachi, în prezent parlamentar neafiliat, dar care la alegerile de anul trecut a fost aleasă pe listele AUR, a propus un amendament care cerea ca pensia magistraților să fie 85% din venitul net avut în ultima lună de activitate, față de procentul de 70% propus de Guvern și care a stârnit nemulțumiri în rândul reprezentanților din Justiție.

Sursa: Lista amendamentelor depuse

AUR a cerut reformă și pentru judecătorii CCR

Parlamentarii AUR au depus și ei o serie de amendamente, principalul fiind acela prin care reforma să fie extinsă și la pensiile judecătorilor Curții Constituționale. „Judecătorii de la CCR sunt singurii beneficiari de pensii speciale al căror cuantum nu a fost redus”, își argumentează aceștia propunerea.

Un amendament similar a depus și deputatul neafiliat Dumitru Coarnă.

Guvernul a respins amendamentele depuse, în ședința care a avut la ora 11:00, urmând să își asume răspunderea în fața Parlamentului pe acest proiect în jurul orei 15:00.

