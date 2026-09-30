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Val de critici în mediul online la adresa lui Nicuşor Dan. Peste 4.500 de comentarii, toate negative: „În ce lume paralelă trăiţi?”

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Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Nu aţi trăit un eşec, sunteţi un eşec”

Preşedintele Nicuşor Dan este criticat intens, miercuri seară, în mediul online, pentru că a amânat consultările pentru desemnarea unui nou premier până luni, dar şi pentru că a afirmat în repetate rânduri că nu va dizolva Parlamentul. Şeful statului este considerat de internauţi parte dintre cei care au prelungit criza politică. „Cred că trebuie să vă asumaţi exclusiv acest eşec”, i-a transmis o persoană, relatează News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a postat, miercuri seară, pe Facebook, textul declaraţiei de presă în care a vorbit despre „un eşec al Parlamentului” care nu a reuşit să instaleze un nou Guvern, dar şi despre faptul că va avea noi consultări cu partidele în cursul zilei de luni.

Într-o oră, textul a strâns peste 4.500 de comentarii, toate negative.

„Cred că trebuie să va asumaţi exclusiv acest eşec”, i-a transmis o persoană.

„Ce credeţi că se poate întâmpla, până luni, ce nu s-a întâmplat în ultimele 5 luni?”, este un alt comentariu.

Foarte multe persoane îi cer preşedintelui să nu desemneze premier de la PSD sau AUR, dar îl şi acuză că face jocul acestor partide.

„E cazul de alegeri anticipate. Urgent. Aţi spus că există consens pe PNRR şi SAFE şi aţi minţit. Acum spuneţi că există consens politic. Nu există. Vrem alegeri anticipate!”, a scris altă persoană.

„Domnule preşedinte, dvs în ce lume paralelă trăiţi? Iar convocaţi partidele? De ce?? Că noi să suferim în continuare . Asumaţi-va acest eşec şi dizolvaţi Parlamentul”, a scris un alt internaut.

„Nu aţi trăit un eşec, sunteţi un eşec”

„Sunteţi o mare dezamăgire! Hai, termină cu experimentele pe nervii noştri. Anticipate şi la gară. Nu te-am votat să ne explici formulă lui Pitagora”, este un al comentariu.

Printre cei care au postat comentarii se află şi actorul Tudor Chirilă: „Iar noi trăim trădarea tuturor promisiunilor de campanie de când aţi fost votat. Să vă fie ruşine. Un Guvern PSD la care visaţi umed, nu e un guvern pentru stabilitate, ci unul care va întoarce toate economiile făcute pe spatele plătitorilor de taxe şi al antreprenorilor. Nu aţi trăit un eşec, sunteţi un eşec”, a scris Tudor Chirilă.

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în Cehia, a făcut miercuri seară o declaraţie de presă: „Am trăit astăzi un nou eşec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Îi mulţumesc lui Siegfried Mureşan pentru că şi-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern”.

El a anunţat consultări cu partidele pentru ziua de luni şi le-a cerut consens: „Politica este despre consens şi majoritatea este despre consens. În aceste condiţii, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca, în acest răgaz, să îşi organizeze şedinţele interne şi să vină de data asta cu soluţii care să poată să treacă. Şi, din nou, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de consens şi este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”.

Guvernul Mureşan nu a obţinut numărul necesar de voturi pentru învestire.

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Editor : Liviu Cojan

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