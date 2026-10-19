Mai mulți liberali și-au anunțat demisiile din funcțiile de demnitari pe care le-au obținut pe linie de partid, ca urmare a îndemnului lansat sâmbătă de președintele PNL, Ilie Bolojan.

Liberalii intră în opoziţie şi vor acorda „un vot de necesitate, condiţionat şi punctual”, pentru învestirea Guvernului Niculescu, a anunțat, sâmbătă, Ilie Bolojan, menţionând că „demnitarii susţinuţi de PNL îşi vor depune demisiile, în primele zile ale săptămânii următoare, şi nu vor mai ocupa posturile care sunt deţinute astăzi cu sprijinul Partidului Naţional Liberal”.

Preşedintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Florin-Daniel Şandru, şi-a anunţat demisia.

„În contextul noii configuraţii politice, determinată de trecerea Partidului Naţional Liberal în opoziţie, am demisionat astăzi din funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER). Dată fiind procedura administrativă, eliberarea din funcţie, la cerere, va intra în vigoare miercuri, 21 octombrie 2026. Este o decizie pe care o consider firească şi necesară. Nu pentru că activitatea unei instituţii precum IICCMER ar trebui să depindă de schimbările politice - dimpotrivă, am susţinut întotdeauna autonomia profesională şi instituţională a acesteia -, ci pentru că, în ceea ce mă priveşte, onestitatea presupune concordanţă între convingeri, principii şi acţiuni”, a transmis pe Facebook preşedintele IICCMER.

El mai spune că încheie „un mandat început la 10 martie 2022, în care am încercat, alături de cîţiva dintre experţii Institutului, să transformăm IICCMER într-o instituţie mai prezentă în spaţiul public, mai activă în documentarea şi investigarea crimelor comunismului şi mai implicată în educarea democratică a noilor generaţii”.

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Și prefectul PNL al judeţului Suceava Bogdan George Păstrăv a demisionat din funcţie.

El menţionează că pleacă cu recunoştinţă pentru experienţa acumulată şi cu respect pentru toţi cei alături de care a lucrat.

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Prefectul judeţului Constanţa, Adrian Picoiu a anunţat că va demisiona din funcţie, după ce Guvernul Luca Niculescu va fi învestit şi a precizat că va asigura funcţionarea Instituţiei Prefectului până la numirea altui prefect, transmite News.ro.

De asemenea, și-au mai anunțat demisiile Angelica Fădor, din funcția de secretar de stat în MAI, și Cristina Pocora din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului.

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Prefectul judeţului Vrancea, Liviu Macovei, și-a depus demisia din funcţie, precizând că decizia este una „asumată şi firească“, în contextul hotărârii PNL de a intra în opoziţie.

„Am ajuns în funcţiile de subprefect şi, ulterior, de prefect datorită încrederii pe care colegii mei din PNL mi-au acordat-o“. Le mulţumesc pentru această încredere şi pentru şansa de a reprezenta judeţul Vrancea”, a explicat el, citat de Agerpres.

Și prefectul liberal al județului Bistrița-Năsăud, Stelian Dolha, și-a înaintat luni demisia.

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Editor : Alexandru Costea