Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)

Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
Cine va prelua conducerea filialelor

Șefii filialelor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei pleacă acasă după ce Daniel Băluță nu a reușit să câștige fotoliul de primar general. Social-democrații vor numi noile conduceri duminică, într-o ședință a liderilor la Vila Lac.

Prima care și-a anunțat demisia este Rodica Nassar, președinta filialei PSD Sector 2. Joi, aceasta a scris pe Facebook „demisie“, lăsând de înțeles că va pleca. Surse din PSD au confirmat informația pentru Digi24.ro. Rodica Nassar a fost cel mai longeviv lider de filială PSD din țară, fiind pe funcție încă din 1996.

A doua plecare din rândurile conducerii PSD București este de la filiala Sectorului 4, condusă ce Andrei Trocan. Decizia vine după ce Daniel Băluță nu a reușit să își depășească principalul contracandidat, Ciprian Ciucu, cu un număr considerabil de voturi nici în sectorul în care este primar de aproape 10 ani. În urma alegerilor din decembrie 2025, în Sectorul 4 Daniel Băluță a obținut 27,6% din voturi, în timp ce candidatul PNL 27,25% dintre acestea.

Schimbări vor fi și în cadrul filialei Sector 5, unde președinte este Gabriel Mutu.

Cine va prelua conducerea filialelor

Surse din rândul social-democraților au declarat pentru Digi24.ro că filiala PSD Sector 2 va fi condusă de Rareș Hopincă, care conduce sectorul după ce a câștigat alegerile din 2024. „Era oricum o anomalie să nu conducă el, după ce a câștigat alegerile“, susțin voci din PSD. 

La Sectorul 4 va fi propus Alexandru Hazem Kansou, secretar general al organizației PSD București și un apropiat al lui Daniel Băluță, fiind administrator public al sectorului.

Nu în ultimul rând, filiala PSD Sector 6 va fi preluată de Adrian Vigheciu, fost consilier local la Sectorul 6 și viceprimar al Capitalei. La alegerile din 2024, acesta a candidat, fără succes, la funcția de primar al Sectorului 5 din partea PSD.

Numirile vor fi oficializate duminică, 1 februarie, în cadrul unei ședințe pe care conducerea PSD o va avea la Vila Lac din Capitală. 

 

