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Val de reacții din PNL, după audierea lui Bolojan la DNA Iași. Mureșan: „Aș fi mai interesat să aflu ce ascund cutiile de pantofi”

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Congres extraordinar organizat de Partidul National Liberal, in Bucuresti, 21 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Audierea lui Ilie Bolojan, ca martor, la DNA Iași, în dosarul lui Fănel Bogos, a generat mai multe reacții în spațiul public din partea liderilor Partidului Național Liberal (PNL). Până în prezent, lideri liberali precum Siegfried Mureșan, Raluca Turcan, Robert Sighiartău sau Alexandru Muraru au sărit în apărarea premierului și au criticat momentul ales de procurori.

Fostul prim-ministru desemnat și actual lider liberal în Parlamentul European, Siegfried Mureșan, a sărit în apărarea premierului interimar după ce acesta a fost audiat în calitate de martor la DNA în dosarul lui Fănel Bogoș. Detalii, aici.

„Sunt convins că Ilie Bolojan va spune procurorilor exact ceea ce ne-a spus nouă în spațiul public. Sunt convins că, ori de câte ori va fi întrebat, va spune același lucru, iar concluzia va fi aceeași: că, în dosarul cu pricina, este martor, nu este vinovat în nicio formă”, a scris Siegfried Mureșan, pe Facebook.

Mureșan a făcut aluzie și la acuzații aduse de-a lungul timpului unor politicieni PSD sau unor apropiați ai social-democraților. 

„Aș fi mai interesat să aflu unde sunt și ce ascund cutiile de pantofi ale altor persoane care au avut responsabilitate în statul român. Aș fi mai interesat să aflu din ce surse de venit și cu ce scop s-au plimbat cu avioane private în destinații de lux alți oameni politici”, a adăugat el.

Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, susține că „există o succesiune de evenimente care ridică semne de întrebare în acest caz și care trebuie clarificate public”.

„Prezența premierului Ilie Bolojan ca 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐎𝐑 la DNA Iași vine după săptămâni întregi în care anumite televiziuni au anunțat insistent acest lucru și după apariția în presă a unor informații atribuite cazului Bogos. Este imposibil de ignorat momentul. Audierea liderului PNL are loc exact când România se află în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare”, a scris Muraru, pe Facebook.

El a lansat și un atac la adresa liderilor PSD.

„Încă aștept chemarea la DNA a lui Sorin Grindeanu în cazul țepelor Nordis, a cutiilor de pantofi pline cu sute de mii de euro dar mai ales pentru probabilul act de trădare cu privire la ingerințe străine în dărâmarea guvernului Bolojan”, a adăugat Muraru. 

O reacție a fost transmisă și de deputatul PNL Robert Sighiartău. Potrivit acestuia, „sistemul are nevoie de un PNL docil”. 

„𝐂𝐚̂𝐧𝐝 𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞, 𝐝𝐞𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐳𝐢. Când răscolești mușuroaiele de interese din energie și din companiile de stat, deranjezi. Când ceri performanță în locul numirilor politice și respect pentru banul public, deranjezi și mai mult. Ilie Bolojan și-a asumat această confruntare. Iar eu cred că ostilitatea politică împotriva lui are o explicație simplă: a tulburat confortul celor obișnuiți să trăiască din funcții, relații și privilegii”, a scris Sighiartău, printre altele, pe Facebook. 

Raluca Turcan a transmis la rândul ei că „acțiunea procurorilor are ca scop denigrarea publică a unui lider politic care a ales să rămână vertical în fața amenințărilor de tot felul”. 

Editor : M.G.

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