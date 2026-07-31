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Video Val de reacții și plângere la CNCD după afirmația scandaloasă a lui Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății

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alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete, vizat de o plângere la Consiliul pentru Combaterea Discriminării, după declarația considerată sexistă adresată fostei ministre a Sănătății, Ioana Mihăilă. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Când un parlamentar renunţă la argumente şi recurge la umilirea unei persoane, standardul dezbaterii politice scade” „Gravitatea acestei declaraţii este amplificată de contextul în care a fost făcută, de la tribuna Camerei Deputaţilor” Ioana Mihăilă, reacție pe Facebook

Val de reacții și o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, după declarația scandaloasă făcută de Alexandru Rogobete în Parlament. Fostul ministru al Sănătății a catalogat-o pe Ioana Mihăilă, și ea fost ministru al Sănătății, „o epilatoare șefă”.

„Ați avut portofoliul Ministerului Sănătății pentru puțin timp, doar 4 luni. O epilatoare șefă de la Bihor, pe care ați pus-o ministră”, a declarat Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății.

Declarația a fost reclamată la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. „Nicio profesie nu ar trebui folosită ca instrument de umilire sau desconsiderare” se arată în plângerea formulată de Partidul REPER.

„Folosirea denumirii unei profesii exercitate preponderent de femei ca insultă stigmatizează o întreagă categorie profesională”

„În cadrul şedinţei Camerei Deputaţilor din 29 iulie 2026, Alexandru Rogobete a ales să o desemneze pe Ioana Mihăilă drept „epilatoarea şefă de la Bihor", deşi aceasta este medic primar endocrinolog şi a deţinut funcţia de ministru al Sănătăţii”, a explicat REPER.

Partidul califică drept „inadmisibilă” o asemenea exprimare, care „depăşeşte limitele unei critici politice legitime şi foloseşte un stereotip de gen pentru a aduce atingere demnităţii persoanei vizate”.

„Când un parlamentar renunţă la argumente şi recurge la umilirea unei persoane, standardul dezbaterii politice scade”

Conform REPER, „folosirea denumirii unei profesii exercitate preponderent de femei ca insultă stigmatizează o întreagă categorie profesională şi perpetuează prejudecăţi incompatibile cu responsabilitatea unei funcţii publice şi principiul egalităţii de şanse şi de tratament”.

„Limbajul folosit de aleşii publici modelează cultura democratică. Când un parlamentar renunţă la argumente şi recurge la umilirea unei persoane, standardul dezbaterii politice scade. REPER va condamna de fiecare dată astfel de derapaje, indiferent de cine le comite, pentru că respectul, decenţa şi egalitatea nu sunt opţionale în viaţa publică. Iar Parlamentul ar trebui să fie un model de conduită democratică, nu o instituţie în care sexismul şi dispreţul faţă de munca altora ajung instrumente de ridiculizare”, a declarat preşedinta REPER, Camelia Sălcudean.

„Gravitatea acestei declaraţii este amplificată de contextul în care a fost făcută, de la tribuna Camerei Deputaţilor”

La rândul său, vicepreşedinta REPER Ana-Maria Boghean a afirmat că „gravitatea acestei declaraţii este amplificată de contextul în care a fost făcută, de la tribuna Camerei Deputaţilor, fiind ulterior distribuită şi pe canalele oficiale de comunicare ale Partidului Social Democrat”.

„Demnitarii au o responsabilitate sporită de a promova un discurs public bazat pe respect şi egalitate, nu pe perpetuarea stereotipurilor şi a sexismului. Transformarea unei profesii exercitate cu demnitate de mii de femei într-o insultă transmite că anumite meserii sunt inferioare şi pot fi folosite pentru a umili. Respectul pentru femei şi respectul pentru muncă merg împreună”, a subliniat Boghean.

REPER solicită CNCD constatarea şi sancţionarea faptei de discriminare, publicarea unui rezumat al hotărârii, precum şi emiterea unei recomandări către Camera Deputaţilor privind prevenirea şi combaterea discursului sexist în cadrul viitoarelor dezbateri parlamentare. 

Ioana Mihăilă, reacție pe Facebook

Fosta ministră a Sănătății, Ioana Mihăilă, a reacționat după declarația făcută de Alexandru Rogobete. Aceasta a scris pe pagina sa de Facebook că deputatul a întrecut orice limită a bunului simț, relatează Iulia Gurguță, jurnalistă Digi24.

De asemenea, și asociațiile de pacienți s-au revoltat. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a condamnat limbajul deputatului Alexandru Rogobete. Același lucru l-a făcut și ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, dar și alte persoane publice.

La o zi după declarația care a stârnit un val de reacții, Alexandru Rogobete și-a retras afirmațiile și a spus că o respectă pe fosta ministră.

„Am folosit un apelativ, poate, neadecvat. Este regretabilă, am retras-o. Îmi retrag această afirmație din spațiul public, o respect pe doamna doctor, pentru că este femeie, pentru că este medic, însă îmi păstrez opinia despre activitatea dânsei la Ministerul Sănătății, pe care nu o respect.”, a declarat ulterior Rogobete.

Editor : Liviu Cojan

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