Valea Uzului | Kelemen Hunor face public numele unui înalt funcţionar: "Ar putea fi unul dintre autorii morali"

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit la Digi24 despre incidentele din Valea Uzului, de săptămâna trecută. El a spus că în opinia sa, primarul din Dărmăneşti "nu a inventat singur" toată această poveste şi că autorii morali sunt în altă parte. Liderul Uniunii a dat chiar şi un nume: Codrin Munteanu, din Ministerul Apărării.

„Tăriceanu nici nu știa de acest caz până când nu i-am spus eu. Nu cred că primarul din Dărmănești a inventat singur toată povestea asta. Autorii morali sunt în altă parte.

Dacă e adevărat ce scrie Europa Liberă, Sabina Fati, atunci un domn la Ministerul Apărării, Codrin Munteanu, înalt funcționar public, poate să fie unul dintre autorii morali.

Vorbesc din informațiile care au apărut totuși în presă de bună calitate", a spus Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a afirmat că se poate discuta cui foloseşte acest scandal, dar a subliniat că nu are nicio legătură nici cu alegerile europarlamentare, nici cu voturile.

"Am obţinut cu 120.000 de voturi mai mult decât acum 5 ani, am primit cât n-am primit de foarte mult timp.”, a spus Kelemen Hunor.

"Nu noi am construit ilegal acolo, nu noi am încălcat legile şi acordurile, nu noi am creat această situaţie, ce era să facem? Să închidem ochii?

Aş fi vrut să rezolv în Bucureşti, asta ar fi fost soluţia, de aceea am intervenit încă din aprilie. Am primit răspunsuri jumătate de pas înainte, doi paşi înapoi.

Am spus că trebuie restabilită ordinea, legalitatea în acel cimitir, trebuie construită o nouă parcelă deschisă în extinderea citimirului, dacă se doreşte, pentru comemorarea eroilor români. E loc pentru toată lumea, unii lângă alţii, nu unii peste alţii”, a adăugat liderul UDMR.

El a punctat şi un alt aspect ieşit la iveală în urma acestui incident, şi anume o discuţie sinceră despre relaţiile româno-maghiare: "Nu a meritat ce s-a întâmplat dacă mă gândesc la oamenii simpli, la cimitir, dar poate la un moment dat discutăm sincer despre relaţiile româno-maghiare. Dinspre majoritate nu e nicio problemă, asta arată şi sondajele. Românii spun că totul e minunat, maghiarii spun că sunt probleme.

Dacă se dă amendă pentru inscripţie bilingvă, pentru un primar, de 100.000 de euro e o amendă justă? Se poate plăti în această ţară o astfel de amendă? Statul e corect când dă o astfel de amendă?"

Peste 1000 de maghiari au format, joi, un lanț uman în fața Cimitirului Eroilor din Valea Uzului, afirmând că astfel protestează paşnic faţă de ilegalităţile comise de primarul localităţii Dărmăneşti. Ulterior, mai mulți cetățeni români aflați în preajma Cimitirului Eroilor din Valea Uzului pentru a sărbători Ziua Eroilor au rupt cordonul de jandarmi și au pătruns în cimitir.