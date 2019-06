Valea Uzului| Kelemen Hunor: I-am cerut ministrului de Interne să nu-i lase pe ultrași. Autoritățile nu și-au făcut datotria

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit la Digi24 despre incidentele din Valea Uzului, de săptămâna trecută. El a povestit că a vorbit cu ministrul de Interne, Carmen Dan, și i-a cerut să trimită jandarmii în zonă pentru a-i împiedica pe ultrași să ajungă acolo.

Întrebat care era pericolul în 6 iunie, ziua în care s-au petrecut incidentele, Kelemen Hunor a răspuns: „Am spus că dacă se inaugurează o construcție ilegală, atunci se poate găsi o soluție corectă mult mai greu. E un spațiu sacru, un lucru inaugurat, cu preoți, e mult mai greu să restabilești ordinea. Asta este viața, știm”.

Kelemen Hunor a spus că a vorbit săptămâna trecută și cu premierul Viorica Dăncilă pe acest subiect, iar joi a sunat-o pe Carmen Dan.

„Am cerut: trimiteți jandarmii și nu-i lăsați pe ultrași și acele organizații care sunt mai aproape de ideile legionare decât de alte idei să ajungă acolo, fiindcă va fi scandal. Am văzut mobilizarea pe Facebook. Am o părere bună despre jandarmi, dacă Jandarmeria Română dorește, dacă are ordin, poate să oprească și 400, și 4.000 de oameni, mai ales în valea aceea. Depinde ce ordin primesc.

Doamna ministru a spus: trebuie să lăsați să intre și să facă comemorarea, că este un cimitir internațional”, a spus Kelemen Hunor.

În acest context, el spune că declarația sa privind „adevărata față a României” a fost interpretată greșit.

„Nu am vorbit de români, nu îmi permit, pentru că românii sunt de mai multe feluri, cum sunt și maghiarii, și italienii, și germanii. Autoritățile centrale nu și-au făcut datoria, asta am spus”, a adăugat Kelemen Hunor.

Peste 1000 de maghiari au format, joi, un lanț uman în fața Cimitirului Eroilor din Valea Uzului, afirmând că astfel protestează paşnic faţă de ilegalităţile comise de primarul localităţii Dărmăneşti. Ulterior, mai mulți cetățeni români aflați în preajma Cimitirului Eroilor din Valea Uzului pentru a sărbători Ziua Eroilor au rupt cordonul de jandarmi și au pătruns în cimitir.