Valeriu Iftime (PNL): „Moțiunea nu va trece. Ne gândim cum să construim un nou Guvern cu Bolojan premier și cu o altă echipă din PSD"

Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și lider liberal, a declarat în exclusivitate pentru Digi24 că nu consideră că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va trece. Acesta a subliniat că, mai degrabă, Partidul Social Democrat ar trebui să își schimbe pe Sorin Grindeanu de la conducerea partidului. 

„Eu cred că moțiunea nu va trece, sunt mulți oameni care nu o să voteze. Ne gândim cum construim un nou Guvern cu domnul Bolojan premier și cu o echipă din PSD, alta decât cea care e nervoasă continuu”, a declarat Valeriu Iftime într-o declarație acordată Digi24.

Liderul liberal a fost întrebat de Digi24 dacă crede că, mai degrabă, PSD ar trebui să își schimbe conducerea în urma moțiunii de cenzură.

„Eu așa cred că va fi”, a fost răspunsul acestuia.

Valeriu Iftime a mai subliniat că e de părere că „toate forțele europene trebuie să se alieze” pentru guvernarea României, menționând explicit PNL, PSD, USR și UDMR.

„Eu am spus - pentru mine domnul Bolojan e unul dintre prim-miniștrii care pot face ceva extraordinar pentru țara asta. Sigur, nu trebuie să fugim de cuvinte, or mai fi și alții. Dar așa cred eu. Va fi după moțiune, în funcție de rezultatul ei, o discuție în PNL vis-a-vis de susținerea domnului Bolojan, În PNL sunt oameni de-o parte și alta”, a mai declarat Valeriu Iftime.

