Valeriu Steriu revine în PSD: Opoziţia nu-şi doreşte unitate

Deputatul Valeriu Steriu a anunţat marţi că a părăsit PMP şi că pentru el urmează acum „sfârşitul experimentelor şi întoarcerea acasă din punct de vedere politic”, respectiv la PSD.

„Am aproape un deceniu de experienţă cu proiecte politice aflate în construcţie (UNPR) sau în dezvoltare (PMP), am nenumărate runde de alegeri în care am văzut că şi în politică se adevereşte vorba aceea care spune că nota cel mai greu de obţinut nu e 10, ci 5. În cazul alegerilor, 5%. Aleg, conştient şi responsabil, să-mi aduc aportul la stabilitate în Parlament. Mă întorc în familia mea politică, PSD. Revin în grupul PSD din Camera Deputaţilor. Opoziţia nu-şi doreşte unitate, este mult mai fericită să se bucure de victorii mărunte în grupuri răzleţe. În atare condiţii, cred că datoria unui parlamentar ales de către alegătorii unei circumscripţii, dar reprezentând egal toţi românii, este să-şi vadă pe mai departe de obiectul său de activitate: să facă legi şi să susţină tot ce este constructiv şi în interesul cetăţenilor şi al societăţii. Cu PSD şi alături de PSD am participat la integrarea României în UE, în NATO, la consolidarea economiei şi la creşterea generală a bunăstării populaţiei, care este pe o pantă ascendentă din 2001 încoace. Nu este puţin lucru şi de aceea sunt bucuros să mă întorc să fac ceea ce ştiu mai bine, alături de partidul care mi-a oferit mereu şansă să-mi pun cunoştinţele şi abilităţile în serviciul societăţii”, a argumentat Valeriu Steriu, potrivit Agerpres.

El a spus că plecarea sa din PMP nu este ceva ce şi-a dorit sau ceva care să-i facă plăcere, „dar este un gest necesar pentru a putea să-şi păstreze intacte stima de sine şi respectul” şi a amintit de anunţul făcut în urmă cu o săptămână de preşedintele PMP, Traian Băsescu, care a denunţat fuziunea cu UNPR.

„Am condus UNPR spre PMP în speranţa sinceră şi onestă că două proiecte politice mici pot să dea naştere unui proiect politic mediu. Şi pentru că am simţit o responsabilitate faţă de miile de aleşi locali şi cei peste 150.000 de alegători. În aceste condiţii se impun nişte precizări şi lămuriri. După ce PMP şi-a văzut sacii UNPR în căruţa proprie şi a făcut pragul electoral cu votanţii UNPR, fuziunea se pregăteşte să fie denunţată. Cred că asta spune mai multe despre PMP decât despre UNPR. Preşedintele Băsescu a făcut acest anunţ clar şi răspicat, la şedinţa Comitetului Executiv Naţional de acum o săptămână”, a afirmat deputatul.

El a mai precizat că în actuala formă a conducerii PMP a rămas ultimul reprezentant venit din conducerea UNPR, după ce alţi colegi au fost excluşi sau au plecat ca formă de protest „faţă de un partid care nu reuşeşte să livreze proiecte politice majore”.

„Pentru cei care se vor grăbi să ridice piatra: nu, nu părăsesc corabia pe vreme de furtună. Sunt ultimul care părăseşte o navă în aflată în derivă, al cărei căpitan refuză să o mai conducă”, a susţinut fostul lider PMP.