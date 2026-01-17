Valeriu Stoica, specialist în drept și fost președinte al PNL, a vorbit în cadrul emisiunii „În fața ta”, despre efectele unei posibile ieșiri de la guvernare a PSD. Potrivit acestuia, pentru social-democrați, părăsirea coaliției ar duce fie la alegeri anticipate, fie la o alianță cu AUR, ceea ce ar însemna „moarte politică” pentru partidul condus de Sorin Grindeanu. Interviul integral, acordat jurnaliștilor Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu, poate fi urmărit azi, de la ora 14:00, la Digi24.

„Am văzut că sunt tot felul de idei în PSD să iasă de la guvernare. Sunt și consilieri politici importanți care sfătuiesc PSD să iasă de la guvernare și am văzut exprimate tot felul de sfaturi care de care mai generoase, PSD trebuie să plece de la guvernare, pentru că nu e bine la guvernare. Ce face PSD dacă este la guvernare? Există ideea că o să rămână PNL guvernul minoritar cu USR, ca să ducă în spate această uriașă povară. Este o iluzie”, susține Valerie Stoica.

Fostul președinte PNL a punctat că PSD are două variantă dacă va dori să iasă de la guvernare: alegeri anticipate sau o alianță cu AUR.

„Deci dacă PSD iese de la guvernare, are două variante: alegeri anticipate, ceea ce știm că nu s-a întâmplat niciodată în România din 90 până astăzi, sau alianță cu AUR. Deci astea sunt variantele PSD, dacă iese la guvernare, una dintre ele, imposibilă. Că, în primul rând, parlamentarii PSD nu vor dori alegeri anticipate și niciun parlamentar nu va dori. Deci asta nu se poate. E limpede că PNL și USR nu vor dori să guverneze minoritar, că este mai mult decât sinucidere și asta înseamnă că singura variantă practic fezabilă pentru PSD este varianta cu AUR”, a adăugat acesta în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Întrebat ce ar înseamna pentru social democrați o alianță politică cu AUR, Valeriu Stoica punctează că o asemenea alăturare ar reprezenta „moarte politică” pentru social democrați.

„România a trăit în vremuri și mai grele. Dar pentru PSD nu va fi bine deloc, pentru că va fi înghițit de AUR. Deja electoratul PSD s-a diluat, dar o asemenea alianță la guvernare cu AUR ar fi fatală pentru PSD. A, România a trecut prin vremuri și mai grele și a rezistat. Pentru PNL și USR va fi bine în opoziție, că ei vor rămâne în opoziție”, a explicat Valeriu Stoica.

Citește și:

Ce spune Traian Băsescu despre ieșirea PSD de la guvernare și o alianță cu AUR: „Nu îi suspectez de totală bună-credință”

Editor : A.R.