Valeriu Stoica a spus la Digi24, referindu-se la bugetul pentru anul 2027, că dacă guvernul trece de această „probă de foc”, s-ar putea atunci ca „rezistența lui până la anul 2028 să devină o variantă posibilă”. Fostul lider al PNL consideră că PSD nu ar risca să aibă un buget nesustenabil care să ducă la o retrogradare a ratingului de țară, pentru că „ar ieși din istorie”. În plus, Stoica subliniază faptul că dacă în acest timp „PNL și USR ar face greșeala să fie parteneri la o moțiune de cenzură cu AUR, și-ar compromite toate șansele pentru 2028”.

„Cum bine știți și dumneavoastră și cum știe oricine se ocupă de politică în România din teren sau de pe margine, orice guvern nou are un credit inițial de vreo șase luni. Ca urmare, și guvernul Luca Niculescu se bucură și el de acest credit. Nu înseamnă că nu îl poate pierde repede, dar deocamdată cel puțin timp de șase luni acest credit lucrează în favoarea guvernului. Ce vreau să spun cu asta? Că dacă în această perioadă guvernul trece câteva probe de foc, s-ar putea atunci ca rezistența lui până la anul 2028 să devină o variantă posibilă. Totul depinde de ce se întâmplă în aceste șase luni. Și în aceste șase luni prima probă de foc, cea mai mare probă de foc este adoptarea bugetului”, a declarat Valeriu Stoica.

Bugetul presupune două tipuri de dificultăți foarte mari. Este mai întâi o categorie de dificultăți care se referă la conținutul bugetului și la tehnica de elaborare a bugetului și a doua categorie de dificultăți se referă la procedura de votare a bugetului. Deocamdată trebuie să parcurgă guvernul Luca Niculescu prima etapă, să treacă de primele dificultăți.

„Cine are cât de cât experiență în elaborarea bugetului știe că bugetul e de fapt o sinteză de bugete. Toate autoritățile publice, toate instituțiile publice elaborează proiecte de bugete. Ministerul de Finanțe este un minister de sinteză. El este cel care, într-adevăr, în final echilibrează tot ceea ce cer ministerele și ce cer instituțiile publice. Dar asta nu înseamnă că doar Ministerul de Finanțe este implicat în elaborarea acestui buget, este un proces foarte amplu”, a adăugat acesta.

„Structurile administrative sunt în bună măsură structuri PSD, ceea ce înseamnă că nu vor fi blocaje din interior”

„Care este avantajul guvernului Luca Niculescu, care este în bună măsură un guvern PSD? Știm foarte bine că în ministere, în instituții publice, structurile administrative sunt în bună măsură structuri PSD, ceea ce înseamnă că nu vor fi blocaje din interior în ceea ce privește etapele intermediare de elaborare a proiectului de buget. Mai dificile sunt însă aspectele de conținut, pentru că aici, cum bine știți, există niște constrângeri foarte mari. Prima este deficitul bugetar. Problema este dacă proiecția de buget va respecta țintele de deficit bugetar. Și aici, repet, nu mai depinde totul numai de guvern, numai de Ministerul de Finanțe sau de instituțiile publice. Există în ianuarie, cum bine știm, un control, o nouă evaluare pe care o fac agențiile de rating și modul în care va fi elaborat bugetul cu aceste ținte foarte importante va influența aprecierea pe care o fac aceste agenții de rating”, a subliniat fostul președinte al PNL.

„Este important ca ministrul Finanțelor să aibă de unde pune bani”

Despre bugetul pentru anul viitor, Valeriu Stoica a subliniat că este important ca ministrul Finanțelor să aibă de unde pune bani, ce cereri sunt și cât de mari sunt cererile, „pentru că nu e vorba doar de cererile care vin de la ministere, de la instituții publice. E vorba și de presiunile salariale. E vorba de presiunile privind indexarea pensiilor. Cu cât, cum? Deci la toate astea trebuie să găsească răspunsuri ministrul Finanțelor și cei care lucrează la buget. În plus, nu trebuie uitat că bugetul ăsta este ca o hârtie de turnesol. Vedem dacă ministrul de Finanțe are într-adevăr un cuvânt de spus serios și dacă echilibrele macroeconomice se păstrează pentru că el ține bine frâiele întocmirii bugetului, sau dacă i se impun soluții care sunt după aceea foarte periculoase”, a punctat Stoica.

„Eu cred că Alexandru Nazare are puterea să spună nu. Și de altfel, toate declarațiile lui publice din ultimul timp confirmă că nu vrea să facă niciun compromis și cred că e garanția că acest buget va fi bugetul care va respecta constrângerile existente. Cum se va vota el însă? Asta este problema care frământă de obicei partidele când merg cu bugetul în Parlament. Iar acest guvern în Parlament, dacă ne gândim ce pondere are, ar fi cu atât mai frământat. La adoptarea bugetului, dacă ai majoritatea în Parlament, e simplu și atunci se fac negocieri. Dar dacă n-ai majoritate în Parlament, negocierile sunt foarte dificile.

Când ai o pondere în Parlament de numai 20%, sunt aproape imposibile negocierile pentru buget. Și atunci soluția pragmatică, singura pe care o văd și de altfel a fost și sugerată de PSD, este asumarea răspunderii Guvernului.

Care este secretul pe care această formulă îl are și pare să fie câștigătoare? Cum bine știm, cine își asumă răspunderea poate să întâmpine o moțiune de cenzură. Da, dar în momentul de față este imposibilă o moțiune de cenzură, pentru că asta ar însemna asocierea între PNL, USR și AUR. Or, cred că o asemenea asociere în acest moment este imposibilă”, a precizat Valeriu Stoica.

„Dacă PNL și USR ar face greșeala să fie parteneri la moțiunea de cenzură cu AUR, și-ar compromite toate șansele pentru 2028”

„AUR a transmis deja: „Putem să fim parteneri cu PNL și cu USR în formarea guvernului. Ei pot să fie, au fost parteneri și cu PSD. Dar dacă PNL și USR ar face greșeala să fie, în ghilimele, parteneri la moțiunea de cenzură cu AUR, și-ar compromite toate șansele pentru 2028. Ăsta este avantajul acestei formule, asumare de răspundere în acest moment. Nu înseamnă însă că guvernul Luca Niculescu va putea să abuzeze în continuare și să recurgă la această formulă ori de câte ori sunt proiecte de lege importante. Aici nu trebuie uitat că chiar și când se adoptă o lege prin această procedură a asumării răspunderii, președintele poate să o retrimită în Parlament. Iar atunci în Parlament se discută, e drept, în camere reunite, dar în acel moment nu mai funcționează principiul și procedura de la asumarea răspunderii”, a adăugat fostul lider liberal.

Acest buget va trece prin asumare de răspundere, cred eu. Nu rezultă de aici că n-ar fi necesare negocieri pentru diferite soluții ale bugetului. Și, de altfel, PSD a și anunțat că dorește să negocieze cu PNL și USR pentru buget.

„Eu cred că nu trebuie să subestimăm PSD. Are multă experiență la guvernare, a trecut de-a lungul timpului prin tot felul de crize economice, politice, interne. Eu cred că există în PSD oameni lucizi, care își dau seama de acest risc și nu cred că PSD va merge până acolo încât să actualizeze riscul ăsta foarte mare. Presiunea pe care o avem cu toții în momentul de față este într-adevăr această presiune de care vorbiți, să fie retrogradată de agențiile de rating țara. Or, asta ar fi dezastruos pentru toți românii, indiferent unde sunt, indiferent ce situație au, indiferent dacă lucrează în sectorul public sau în sectorul privat. Pentru sectorul privat ar fi un dezastru.

„Nu e vorba de fapt de șansa guvernului, e vorba de șansa României”

Să ne gândim la Grecia, ce a însemnat pentru Grecia această abandonare în mâna FMI-ului, ce intervenții chirurgicale dure s-au făcut în acea perioadă în Grecia. Vrem asta? Eu cred că nici PSD nu vrea, pentru că asta ar însemna ieșirea din istorie a PSD-ului. Nu cred că își dorește asta. Și repet, eu cred că în PSD sunt și oameni lucizi, sunt și oameni competenți. Acum comentatorii politici, jurnaliștii atacă de la început, de a doua zi de când s-a instalat guvernul Luca Niculescu. E firesc să fie așa, asta e datoria presei. Opoziția are datoria să facă același lucru. Dar dacă privim lucrurile obiectiv, fără această dorință de demolare din prima zi a guvernului Luca Niculescu, cred că există o șansă pe care guvernul trebuie să o joace. Pentru că nu e vorba de fapt de șansa guvernului, e vorba de șansa României. Până la urmă, este interesul nostru al tuturor ca să trecem bine aceste prime șase luni și să nu ajungem în situația retrogradării de către agențiile de rating.

Editor : Liviu Cojan