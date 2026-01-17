Criza de încredere în justiția din România este generată de disfuncții vizibile și de lipsa reformelor structurale, iar problema pensiilor speciale are un impact major asupra bugetului de stat, avertizează Valeriu Stoica, specialist în drept și fost ministru al Justiției. Potrivit acestuia, dacă această chestiune nu va fi rezolvată, există riscul ca întregul sistem de pensii să ajungă în pragul colapsului.

„Problema pensiilor de serviciu în magistratură este o mică parte a unei probleme mult mai mari, cea a pensiilor speciale pentru toate categoriile profesionale. Pensiile magistraților reprezintă doar câteva procente din dimensiunea bugetară a acestei probleme. Magistrații nu au înțeles că, dacă nu se rezolvă această chestiune, care este cea mai flagrantă pentru opinia publică, este foarte greu ca Guvernul să poată începe rezolvarea problemei mari. Dacă nu se rezolvă această parte, care are cel mai mare impact în opinia publică, este imposibil să mergem mai departe. Nu este vorba doar despre magistrați, ci despre o problemă cu impact major asupra bugetului României, care va genera complicații foarte serioase în perioada următoare”, a declarat Valeriu Stoica în emisiunea „În fața ta”.

Fostul ministru al Justiției a avertizat că, în caz contrar, se poate ajunge inclusiv la „crăparea” sistemului de pensii.

„Se poate ajunge până acolo ca sistemul de pensii să crape cu totul, pentru că sute de mii de beneficiari ai acestor pensii de serviciu înseamnă un impact bugetar uriaș. Problema nu va putea fi rezolvată dacă nu se rezolvă această parte, cea mai vizibilă dintre toate. În plus, trebuie discutate și problemele structurale, pentru că există și alte disfuncționalități care fac parte dintr-o problemă mai mare”, a explicat acesta.

Valeriu Stoica susține că problema pensiilor magistraților nu ar trebui să acapereze toate discuțiile despre disfuncționalitățile din sistem. Potrivit acestuia, nu trebuie ignorate „problema sediilor, problema deficitului de personal și problema managementului judiciar”.

„Din păcate, toate aceste deficiențe structurale generează două consecințe foarte păguboase: durata mare a proceselor, care nemulțumește pe bună dreptate justițiabilii, și apariția unui sentiment de inechitate în interiorul corpului judiciar. Acestea sunt probleme reale. Sunt de acord că în prim-plan se află vârsta de pensionare și pensiile de serviciu, dar dacă celelalte probleme nu vor fi tratate, nu se va ajunge la o îmbunătățire reală a sistemului judiciar”, a mai spus Valeriu Stoica.

A patra amânare la CCR

Legea privind reforma pensiilor speciale a fost amânată, pentru a patra oară, de judecătorii Curții Constituționale. Noul termen dat este 11 februarie, iar amânarea a blocat intrarea în vigoare a reformei de la 1 ianuarie, așa cum prevedea textul adoptat de Parlament.

Ultima amânare, de pe 16 ianuarie, a fost dată „având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente”.

Este vorba despre un document depus de Înalta Curte de Casație și Justiție, instituția care a contestat proiectul de lege, care face referire la faptul că legea contestată „anulează pensia de serviciu”.

Legea privind reforma pensiilor magistraților a fost adoptată anul trecut pentru a doua oară, prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, după ce o primă variantă fusese declarată neconstituțională din cauza lipsei avizului CSM.

