Fostul președinte PNL Valeriu Stoica a spus la Digi 24 că n-ar fi „deloc democratic” să se blocheze posibilitatea ca partidele să facă alianță. Declarația vine după ce mai mulți politicieni au acuzat că proiectul de modificare a legii partidelor ar urmări blocarea unei viitoare alianțe PNL-USR. Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a respins aceste critici.

„Este vorba doar de un proiect. De la proiect până la lege e cale destul de lungă. Și mă întreb dacă acest transfer de atribuții de la instanțele judecătorești către această autoritate electorală, în ceea ce privește înregistrarea partidelor, a alianțelor, dacă această transferare de atribuții va fi acceptată în Parlament. Eu cred că sunt puține șanse ca acest proiect de lege să treacă”, a spus Stoica.

„Dar ceea ce e mai important e altceva. Într-adevăr, în momentul în care s-a votat guvernul Luca Niculescu, s-a produs o resetare a scenei politice și nu se poate ignora că fiecare partid se gândește la această resetare a scenei politice și încearcă să-și elaboreze strategiile viitoare în raport cu aceasta.

În ce constă resetarea? Dacă până acum exista o asociere între PNL și PSD la guvernare, acum este limpede că nu mai este o asemenea asociere și că în momentul de față, pe de o parte avem PSD la guvernare și avem două opoziții: opoziția AUR și opoziția PNL-USR-UDMR. Fiecare dintre aceste partide, și PSD la guvernare, și partide din opoziție, fiecare se gândește la ce se va întâmpla în 2028, fără doar și poate”, a explicat el.

„O variantă pentru PNL și USR este varianta unei alianțe. De altfel, ambele partide, într-un fel sau altul, au și anunțat intenția de a discuta cu o asemenea alianță. Dar dacă ne gândim la strategia electorală pentru 2028, așa cum, de exemplu, în anul 2000, Convenția (Democrată, n.r.) a putut câștiga numai pentru că a existat o unitate a unui cerc de forțe destul de amplu, dacă alianța DA, în anul 2004, a putut să câștige tocmai pentru că a existat un asemenea cerc de putere concentrată, e firesc acum să se gândească pentru anul 2028 PNL și USR la o asemenea posibilitate”, a continuat Stoica.

„N-ar fi deloc democratic să se blocheze posibilitatea să se facă alianță. Dacă cineva se gândește acum că se modifică legea partiduelor politice, inclusiv prevederile privind alianțele, și ar putea cineva să blocheze formarea unei alianțe electorale sau politice, cred că se gândește mult prea egoist și nerealist în același timp. Nu cred că o asemenea variantă de blocare a formării alianțelor politice sau a celor electorale, o asemenea intenție se va putea realiza.

Trebuie să ne gândim că totuși România nu este în afara unei structuri democratice mai ample, care este Uniunea Europeană. Nu cred că o asemenea tentativă de a bloca participarea firească la alegeri într-o formulă sau alta a partidelor politice ar putea să fie blocată”, a spus Stoica.

„Mai întâi să vedem dacă acest proiect de lege care presupune transferarea atribuțiilor către autoritatea electorală în ce privește înregistrarea partidelor și alianțelor politice și a celor electorale, dacă acest proiect de lege va fi adoptat în final. Deocamdată este o discuție. Nici măcar nu putem să vorbim de o discuție serioasă, pentru că proiectul este încă foarte vag. În primul rând, nu știu dacă va ajunge să intre în Parlament”, a mai spus Stoica.

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a respins la Digi24 criticile aduse propunerii sale de modificare a legii partidelor. Inițiativa prevede ca alianțele electorale să fie înregistrate direct la AEP și nu la instanță, ca în prezent. În acest fel, autoritatea ar putea inclusiv să le respingă.

Mai mulți politicieni, printre care și Ludovic Orban, acuză că această măsură urmărește de fapt blocarea unei viitoare alianțe PNL-USR.

„Primul argument și primul instrument este controlul judiciar. Indiferent ce face Țuțuianu sau altcineva din cadrul AEP, indiferent cum se numește președintele, controlul judiciar este soluția optimă. Completurile de judecată pe care le-am stabilit noi prin proiectul de lege vor fi desemnate aleatoriu, exact ca procedura de la instanța de judecată. Sunt specialiști din cadrul Autorității Electorale Permanente”, a spus Țuțuianu.

Editor : M.B.