Valeriu Stoica a declarat, la emisiunea „În fața ta”, care va fi difuzată de la ora 14:00 la Digi24, că guvernul condus de Luca Niculescu este unul atipic, fiind o coaliție între PSD și Nicușor Dan, una care nu a apărut din neant, ci are rădăcini mai vechi. Fostul președinte PNL crede că acest executiv va rezista până în 2028, „dacă nu cumva Luca Niculescu își va da demisia la un moment dat”. Valeriu Stoica a subliniat faptul că președintele Dan a făcut tot posibilul să evite o guvernare PSD-AUR, pentru că o alianță între aceste două partide „ar însemna o invitație permanentă la o suspendare a președintelui”.

„Guvernul condus de Luca Niculescu este un guvern de coaliție, e o coaliție între PSD și Nicușor Dan. Este o coaliție atipică. Nu cred că am mai avut până acum o coaliție între un partid și un președinte. Cred că o să reziste Guvernul până în 2028, dacă nu cumva Luca Niculescu își va da demisia la un moment dat. Nu pot să anticipez din ce motive, dacă o va face…”, a afirmat Valeriu Stoica.

„Eu nu am spus că este o coaliție de guvernare între Luca Niculescu și PSD. E o coaliție de guvernare între președintele Nicușor Dan și PSD. Luca Niculescu este instrumentul realizării acestei coaliții și, ca urmare, el depinde și de un partener. Dar cred că e foarte important, dacă vedem că asta este coaliția de guvernare, să înțelegem și cum s-a ajuns aici, cum s-a ajuns la această coaliție atipică de guvernare. Uneori uităm ceea ce este important, și nu e bine să uităm ceea ce este important. Constat că se fac multe comentarii, ca și cum ar fi apărut acum, din nimic, din neant, această coaliție de guvernare. Nu, ea este cu rădăcini, cum bine știm, înainte de moțiunea de cenzură din luna mai”, a punctat fostul președinte PNL.

„ PSD s-a temut de succesul PNL și al lui Bolojan, dar și de decuplarea de la rețelele conectate la buget și la fonduri europene”

„Dacă până la începutul anului 2026 părea să aibă oarecare șanse de succes politica de îndiguire a extremismului de dreapta a partidului AUR, odată cu moțiunea de cenzură, această politică de îndiguire a eșuat. De ce a eșuat politica de îndiguire? Pentru că, cu câteva luni bune înainte de moțiunea de cenzură, și PSD, și președintele au înțeles că există riscul ca Ilie Bolojan și PNL să acumuleze prea mult capital politic. PSD era într-o situație critică de pierdere a electoratului. AUR a canibalizat mult din electoratul PSD în ultimii ani. Pe de altă parte, reformele propuse de Ilie Bolojan atingeau rețelele pe care PSD le are de multă vreme: rețele care sunt conectate la buget și la fondurile europene.

S-a temut de două ori. PSD s-a temut, pe de o parte, de posibilul succes electoral al PNL și al premierului Ilie Bolojan și, pe de altă parte, s-a temut de decuplarea de la rețelele conectate la buget și la fonduri europene. Nicușor Dan s-a temut, de asemenea, de această creștere a ponderii în simpatia publică a primului. De Bolojan nu este singurul președinte care a avut această temere. Toți au avut această temere”,a continuat acesta.

„Există câțiva disidenți în PNL care au jucat și cu PSD, și cu Nicușor, în speranța că vor reveni la pozițiile din perioada Iohannis”

„Ei au crezut că dacă moțiunea de cenzură trece chiar cu votul AUR, a doua zi va fi posibil ca să refacă fosta coaliție, să reconecteze PNL la remorca PSD și să aibă un premier care să formeze politica pe care au dus-o de-a lungul timpului premierii Alianței PNL-PSD din perioada Iohannis. Ei bine, acest calcul a fost greșit, pentru că PNL, pentru prima dată după mai bine de 10 ani, a înțeles că are nevoie de două eliberări: prima față de PSD, să iasă din socoteala PSD, și al doilea, față de președinte, să iasă de sub tutela unui președinte.

A fost o dorință de de autonomizare, de independență a PNL în ambele direcții. Și, din modul în care s-au declarat lucrurile, această tendință de autonomizare a avut succes, pentru că cea mai mare parte din PNL a mers în această direcție”, a subliniat Valeriu Stoica.

„Există, într-adevăr, câțiva disidenți care au jucat în această perioadă și cu PSD, și cu Nicușor, în speranța că vor reveni la pozițiile pe care le-au avut în perioada Iohannis, și în structurile PNL, și structurile guvernamentale. Calculul ăsta pe care l-au făcut și Nicușor Dan, și PSD, a fost un calcul greșit, eronat. Numai că, din momentul în care calculul s-a dovedit eronat, a început oarecare disperare. Nu vreau să reluăm toate momentele critice cu nominalizările de prim-miniștri fără șanse și mai ales cu nominalizarea lui Veștea care a fost o lovitură sub centură dură dată Partidul Național Liberal, dar vreau să spun următorul lucru: că Nicușor Dan a încercat în această perioadă de criză să găsească formule de guvern care să nu ducă la alierea PSD cu AUR”, a adăugat fostul președinte PNL.

„ Nicușor Dan a rămas într-o pasivitate complice când s-a pregătit moțiunea de cenzură. Nu a avut niciun fel de reacție”

„Alianța dintre PSD și AUR ar însemna o invitație permanentă la o suspendare a președintelui și, din ambele motive, președintele Nicușor Dan a avut această strategie fermă, clară, să nu lase liber accesul pe AUR la guvernare, deși a rămas într-o pasivitate complice când s-a pregătit moțiunea de cenzură. Eu nu spun că a fost complice, pasivitatea lui a fost complice. N-a avut niciun fel de reacție în perioada în care se vedea moțiunea de cenzură, o reacție prin care să încerce să oprească această acțiune politică.

Ulterior, când a văzut că nu mai este posibilă refacerea fostei coaliții de guvernare, încerca să găsească o formulă care totuși să blocheze accesul AUR la guvernare. Pentru că, repet, pentru președinte, este un risc enorm ca să se formeze un Guvern PSD-AUR. Și atunci s-a ajuns, în final, la varianta asta de acum, cu Guvernul Niculescu”, a conchis Stoica.

Editor : Liviu Cojan